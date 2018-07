Ein Sachse mit dem Vornamen Karl war, bevor er zum Old Shatterhand avancierte, Eisenbahnen („Winnetou I“). Was also bei uns seit je ein besonders biederer Beruf ist, hatte drüben in der Neuen Welt den Nimbus des Abenteuers. Eisenbahnen spielten ja auch in der Geschichte der USA eine bedeutsame und wilde Rolle, was sich bis auf die Gegenwart in aufregenden Filmen niedergeschlagen hat („Union Pacific“). Während bei uns erst brav der Schienenstrang gelegt wurde, auf dem dann ein aufgeputztes Bähnchen. beladen mit den Honoratioren, an einer jubelnden, Bürgerschaft entlangfauchte, bedeutete in den „dark and Woody grounds“ jeder Kilometer Gleis Krieg mit dem roten Mann, und die Lokomotiven mit den dicken Schloten gelangten meist unmittelbar hinter der zuletzt verlegten Schwelle zur Station, wo die überlebenden Eisenbahner vor dem Bahnhof erst einen Friedhof errichten mußten. So ging es, quer über den Kontinent, von Junktion City nach Buffalo Creek, beispielsweise. Dies ist nämlich die Idee von

„Wildwestexpreß“; Verlag Franz Schmidt, München; Karton mit Spielplan, vier Eisenbahnzüge aus Lupolen, 76 gerade und je 15 nach rechts oder links gebogene Schienen, 24 Ereigniskarten, 24 farbige Holzklötzchen und zwei Würfel; Nr. 109, für zwei bis vier Personen; 21,75 DM.

Wieder einmal bewundert der Spieler den Erfindergeist des homo ludens, dazu die Hingabe und die Genauigkeit eines Herstellers: „Wildwestexpreß“ ist ein kleines Meisterwerk an Präzision und ein Muster dafür, was man mit dem oft geschmähten Kunststoff alles anfangen kann. In die Löcher des umfänglichen Spielplans werden nämlich Gleisstücke eingeknöpfelt, die, zum Schienenstrang komplettiert, von einer hübschen Miniaturbahn ohne die Gefahr einer Entgleisung befahren werden können.

Das Ganze ist ein Wettbewerb unter vier Eisenbahngesellschaften. Es gilt, Gleise zu legen (mit einem Würfel), auf denen die Züge dann (mit zwei Würfeln) um die Wette fahren. Wer „Buffalo Creek“ zuerst erreicht, gewinnt. Aber bis dahin muß er manches Sprengstoffpaket der lieben Konkurrenz aufstöbern, Überfällen von Indianern standhalten und noch vielerlei Fährnisse und Zwischenfälle überstehen.

Das Ganze ist eine sehr gekonnte Fortentwicklung des alten „Gänsespiels“ (DIE ZEIT Nr. 21).

Aber offensichtlich ist es schwer, eine gute Spielregel zu verfassen. Und doch liegt es entscheidend an ihr, soll ein gut ersonnenes Spiel auf die Dauer halten, was es im ersten Moment versprach. Im vorliegenden Fall sind es zum Beispiel die „Ereigniskarten“, die mir ein wenig phantasiearm vorkommen. Dabei sind die zuständigen Felder recht dick gesät. So kommt es zu Soli bis zu zehn Karten hintereinander, doch am Ende befindet man sich ein oder zwei Felder weiter vorn oder hinten. Mit dem Verteilen der „Sprengstoffpakete“ sollte man sparsamer sein: das erhöht ihren taktischen Wert. Der „Überfall“ mit seiner mühsamen Ausführungsbestimmung entpuppt sich letztlich als ein- oder zweimaliges Aussetzen. Warum werden da keine Schienen geklaut, keine Waggons abgehängt, keine Lokomotivführer bestochen? Sind wir nun im Wilden Westen oder nicht? Eugen Oker