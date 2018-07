Es kommt für den Forscher darauf an, zu verstehen, daß er in jeder kleinsten seiner Handlungen so wie jeder Mensch teilhat an der Verantwortung für das Ganze, und welches die kleinen Ursachen der großen Wirkungen sind, unter denen wir alle leiden.

C. F v. Weizsäcker Am Sonnabend, dem 20. November, ist der Grundstein für die vierte bayerische Landesiniversität in Regensburg gelegt worden. Zuaächst werden errichtet: ein siebengeschossiges [nstitutsgebäude (das im Spätsommer 1967 fertig ein soll), ein Bau mit drei Hörsälen in zwei Stockwerken und ein Bibliotheksbau mit zwei Obergeschossen — Für die neuen Schläuche ist dso gesorgt. Warten wir auf den Wein. Der diesjährige Literaturpreis der Stadt Bremen iRudolf Alexander Schröder Preis), mit 10 000 Vtark dotiert, wurde Wolfgang Hildesheimer verliehen für seinen Roman „Tynset". Die Preisrichter waren gut beraten.

Vom 1. April 1967 an sollen in Hamburg die Volks- und Mittelschullehrer im Anschluß an ihr sechssemestriges Universitätsstudium eine zweijährige Referendarzeit ableisten. Der Senat der Freien und Hansestadt beschloß, durch ähnlichen Ausbildungsgang und gleiche Besoldung Volksschullehrer und Studienräte einander im sozialen Status anzugleichen und so den Beruf des Volksschullehrers vor allem für männliche Studenten wieder attraktiv zu machen. Man rechnet mit der einstimmigen Annahme dieses Beschlusses in der Bürgerschaft. Die ernsthaften Schwierigkeiten, die 1967 — 1969 dadurch entstehen werden, daß praktisch kein Lehrernachwuchs an die Schulen l:ommt, glaubt man bewältigen zu können. Und such der zu erwartende lebhafte Widerstand der Philologenverbände dünkt Senator Drexelius nicht s) schlimm. Dafür tauscht man schließlich das Gefühl ein, weiterhin Pionier auf dem Gebiet der Entwicklung des Volksschullehrerwesens in der Bundesrepublik zu sein, und nimmt auch in Kauf, cürch solche einzelnen Vorstöße neue Unterschiede cer Lehrerausbildung im Bundesgebiet zu schaffen. Olga Wassilewna Lepeschinskaja, Primaballerina des Moskauer Bolschoi Theaters, bekannte vierfache Staatspreisträgerin, „Volkskünstlerin der UdSSR" und „Verdiente Künstlerin der ESFSR", will in Ost Berlin Ballettnachwuchs heranbilden „Die Künstlerin, die mit ihrem großen Können ein Stück sowjetischer Ballettgeschichte gestaltete", kündigt das Neue Deutschland mit „großer Freude" an, „stellt ihre reichen Erfahrungen in einer zweijährigen Lehrtätigkeit an der Staatlichen Ballettschule Berlin und der Komischen Oper zur Verfügung".

Die diesjährige Tagung der Gruppe 47 fand vam 19 bis 21. November in Berlin Wannsee statt, im Haus des Literarischen Colloquiums. Es trafen sich fast hundert Autoren aus der Bundssrepublik, der DDR, Österreich, der Schweiz sowie deutschsprachige Schriftsteller aus England; anwesend waren auch Gäste aus den USA, Schweden und Polen. Zu den Teilnehmern gehörten: Ingrid Bacher, Reinhard Baumgart, Hans Bender, Peter Bichsel, Heinrich Böll, Milo Dor, Peter Faecke, Hubert Fichte, Erich Fried, Franz Fühmann, Christian Geissler, Günter Grass, Peter Härtung, Helmut Heißenbüttel, Günter Herburger, Stephan Hermlin, Günter Kunert, Uwe Johnson, Siegfried Lenz, Reinhard Lettau, Jakov Lind, Peter Rühmkorf, Ernst Schnabel, Rolf Schneider, Wolfdietrich Schnurre, Günter Seuren, Otto F. Walter, Peter Weiss, Gabriele Wohmann. Aus der DDR waren zehn Schriftsteller eingeladen worden — drei von ihnen konnten nicht teilnehmen: Peter Huchel, Manfred Bieler und Wolf Biermann; die Behörden der DDR hatten ihnen die Passierscheine verweigert. Es lasen insgesamt 26 Autoren, darunter fünf aus der DDR. Mit dem Preis der Gruppe 47, von zwölf Verla , gen gestiftet und mit 6000 DM dotiert, wurde der dreißigjährige Schweizer Peter Bichsel, der Verfasser des Buches „Eigentlich wollte Frau Blum den Milchmann kennenlernen" (Walter Verlag, Ölten), ausgezeichnet; Bichsel erhielt bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit. Wir kommen auf die diesjährige Tagung der Gruppe 47 noch zurück.

Die amerikanische Berkeley University, im vergangenen Jahr durch eine Studentenrevolte und die Free Speech Movement an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, in diesem Jahr Ausgangspunkt der Vietnam Demonstrationen, der aus diesen und anderen Gründen berühmteste Campus der University of California also sieht sich neuen Schwierigkeiten gegenüber: Studenten und Fakultätsmitglieder wollen gegen ein Gesetz protestieren, das die Beschäftigung eingeschriebener Mitglieder der Kommunistischen Partei verbietet. Die Landesregierung von Nordrhein Westfalen hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung die Medizinische Akademie Düsseldorf in den Rang einer Universität zu erheben. 1966 soll zu der Medizinischen Fakultät eine Naturwissenschaftlich Philosophische Fakultät kommen. Wie die geplante Universität in Ostwestfalen wird Düsseldorf zu einer Schwerpunktuniversität werden. Das Gelände für den Ausbau hat die Stadt Düsseldorf seit Jahren bereitgestellt, und auch ein Name wird bereits diskutiert: „Heinrich Heine Universität", „Was Konstanz mit vier Professoren kann, das können wir mit 27 erst recht", sagte Kultusminister Mikat.

In der UdSSR wird zur Zeit der Stil des Dokumentarfilms leidenschaftlich diskutiert. Der Regisseur Roman Kärmen („Leningrad im Kampf") protestierte vor ein paar Tagen in der Literaturnaja gaseta heftig gegen die Leute, die behaupten, der Dokumentarfilm habe lediglich das Leben möglichst genau widerzuspiegeln - Der Dokumentarfilm, sagt Kärmen, habe den Menschen hohe Ideale zu vermitteln, und er muß sie, wenn man so will, auch belehren. Die Propagierung der hohen Ideale in der Hochburg des (sozialistischen) Realismus wirkt wie ein Paradoxon. Es sieht allerdings so aus, als bleibe Karmens Postulat ohne Einfluß auf jene Tendenz im Dokumentarfilm, die das Leben „lediglich" exakt wiedergegeben wissen will: vielleicht sogar so genau, daß die Realistik sich verselbständigt und sich allen staatlichen und weltanschaulichen Weisungen entzieht - -