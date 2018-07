„Münchner Adventsingen“; Teldec SLE 14 392, 18,– DM

Vor Advent- und Weihnachtsplatten sei gewarnt. So anheimelnd es alljährlich sein mag, wenn im Kongreß-Saal des Deutschen Museums das „Münchner Adventsingen“ abgehalten wird – Folklore mit Chor und Jodlern und Schrammeln und Blechmusik, und alles sauber und nett – so unerträglich ist das gleiche Programm, wenn man’s daheim von der Platte bezieht. Das Unheil kommt am wenigsten davon, daß alles im gleichen gemächlich-gemütlichen Zeitmaß daherklingt; die Schuld hat der Textmacher Wugg Retzer: ein Sammelsurium populär-religiöser Phrasen, serviert mit „intellektuellem“ Zuckerguß.