Rund 150 in Wort und Bild detailiert ausgeführte Bastelvorschläge enthält der Band von –

Walter Blum: „Das fröhliche Bastelbuch“; Arena Verlag, Würzburg; 128 S. mit 150 Illustrationen, 11,80 DM.

Die hier gegebenen Beschreibungen und Anweisungen sind ausführlich und exakt – so exakt, daß die eigene Initiative darüber ein bißchen brotlos wird. Phantasie und Bastelcourage werden auf diese Weise natürlich kaum gefördert. Andererseits ermutigt gerade die Ausführlichkeit, mit der jedes Stück in Wort und Bild behandelt wird, auch den ungeübten und furchtsamen Bastler. Die blumenreich formulierten Titel des Inhaltsverzeichnisses sind leider keine ausgesprochene Hilfe, wenn es gilt, sich für einen zu erbastelnden Gegenstand oder zu verbastelndes Material zu entscheiden.

Für größere Kinder (oder auch mithelfende Erwachsene) ist gedacht das Buch von –

Lore Puschert: „300 Geschenke selbstgebastelt“; Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart; 182 S., 105 Illustrationen, 9,80 DM.

Nicht nur rund doppelt so viele Vorschläge wie im „Fröhlichen Bastelbuch“ gibt es hier, sondern auch viele neue Ideen. Die Anweisungen sind knapp, erfordern ein bißchen Mitdenken und regen dazu an, auch ganz eigenständig weiterzubasteln. Wenn man das Buch aufschlägt, so mögen einem die knappen, klein gedruckten und sparsam illustrierten Texte zunächst ein wenig trocken und zu technisch vorkommen. Dafür hat das Buch aber gleich zu Anfang einen vorzüglichen Material-Index, ein Vorteil, der wirklich Erwähnung verdient, denn schließlich sind die ersten Fragen beim Basteln doch: Welche Materialien hab ich zur Hand? Was kann ich daraus machen? Wie lange wird es etwa dauern?

Die letzteren Fragen werden im rückwärtigen Index des Buches beantwortet, wo die gebastelten Gegenstände alphabetisch und mit ungefähren Zeit- und Kostenangaben aufgeführt sind. Ein paar Photos, die etwas „herzeigen“ (nämlich vorbildlich fertig gebastelte Gegenstände) sind schließnoch eine schöne Ergänzung. Peg