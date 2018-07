Inhalt Seite 1 — Bescheid über das Herz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Gadermann

Der Internist Professor Dr. Ernst Gadermann lehrt an der Universität Hamburg und leitet in deren Klinik Eppendorf ein Institut für Kreislaufforschung; als einer der führenden deutschen Herz-Spezialisten arbeitete er zeitweilig mit einem Forschungsauftrag in Nordamerika.

Mediziner, die der breiteren Öffentlichkeit ein medizinisches Buch vorlegen, müssen hierzulande damit rechnen, daß ihre Kollegen ein solches Unterfangen skeptisch beurteilen. Vorgebrachte Einwände lassen häufig erkennen, daß man die Medizin gern als etwas Esoterisches behandeln möchte. Es wird argumentiert, der Laie könne mit eingehender vermittelten medizinischen Kenntnissen ja doch nichts Rechtes anfangen, ja, er werde durch solcherart Lektüre nur unnötig beunruhigt.

Diese Bedenken sind gewiß besonders dann berechtigt, wenn medizinische Aufklärung mit sensationellen Akzenten versehen wird, die sie mehr zu einem thriller stempeln denn zu einer nützlichen Information. Und natürlich wird man psychopathologische Reaktionen gewisser Leser nicht verhindern können (handelt es sich doch darum, den Menschen an existenzielle Probleme heranzuführen und ihm darzulegen, welchen Bedrohungen durch Krankheit sein Körper oder ein Organ ausgesetzt ist), wenn man ihm Symptome schildert, die nachzuahmen oder nachzuempfinden der menschlichen Einbildungskraft nicht schwerfällt.

Bedenken dieser Art sollten aber nicht vorherrschen. Wir dürfen ruhig mehr wissen über Ursachen und Anbahnungen von Störungen und Krankheiten unseres Organismus; wesentlich ist, ob ein medizinisches Buch für Laien den idealen Zweck erfüllt, dem Leser über die Information hinaus den Weg zur aktiven Krankheitsprophylaxe, zum Gesundbleiben zu weisen. Mir scheint diese wichtigste Aufgabe in dem Buch

„Das kranke Herz“ – Zwölf Beiträge nach einer Sendereihe des Heidelberger Studios; R. Piper & Co Verlag, München; 180 S., Paperback, 6,80 DM

durchaus erfüllt. Allerdings ist hier nicht nur vom Herzen die Rede, sondern logischerweise von Problemen, die das gesamte Kreislaufsystem betreffen. So ist der Bogen weit gespannt, ausgehend vom Kapitel „Das kranke Herz als Symptom unserer Zeit“, in dem aus der souveränen Schau von H. Schäfer in prägnanter, verständlicher Formulierung Ursachen für das alarmierende Ansteigen organischer Krankheiten dargelegt oder diskutiert werden.