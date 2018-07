Wie auch in den letzten Jahren, wird sich zur Weihnachtszeit herausstellen, daß die Flüge nach Berlin längst ausgebucht sind. Auf den Schienen bewegen sich überfüllte Züge der ostdeutschen Reichsbahn. Also bleibt die Autofahrt nach Westberlin – etwa über die Reichsstraße 5 via Lauenburg/Elbe. Für eine solche Reise gibt unser Mitarbeiter einige Hinweise.

C. M., Hamburg

Die „Deutsche Demokratische Republik“ präsentiert sich jenseits der Elbe im Ortsflecken Horst mit grauen Kontrollbaracken und vielen einfarbigen Uniformen. Aufgehellt wird das „Kontrollobjekt“ lediglich durch einige bunte und grelle Transparente. Nach einer Ausweiskontrolle wird der westliche Reisende nach Berlin in einen Parkplatz eingewiesen. Die vielen Lastzüge, die über die „Rollbahn“ 5 fahren, werden an breiten Rampen einer genauen Kontrolle unterzogen.

Schon bei der Einfahrt hat der Transitreisende eine Karte mit Nummer und Wasserzeichen erhalten. Bei der Abfertigung wird sie gegen eine neue, farbige Kontrollkarte umgetauscht. Diese etwas umständliche Regelung ist noch recht neu – ihre Gründe sind den Reisenden unbekannt. In der Baracke muß der Gast seinen Auweis an einem Schalter abgeben. Der Beamte schiebt ihn durch einen schmalen Schlitz an der Rückwand. Volkspolizisten haben so die Möglichkeit, sich diesen Gast aus der Bundesrepublik unbeobachtet zu betrachten.

Doch kann heute eigentlich jeder, der weder in der DDR gelebt noch mit ihr auf dem „Kriegsfuß“ steht, durch Mitteldeutschland nach Berlin fahren. Es gibt sogar eine Amnestie für Flüchtlinge – doch man sollte solche „Regelungen“ nicht allzu leicht nehmen.

Der Reisende nach Berlin muß in der Kontrollbaracke eine Durchfahrtsgebühr von 15 Mark (West) bezahlen – bei Lastwagen mit Anhänger liegt sie bei bis zu 120 Mark. „Wertgegenstände“ sind bei der Durchreise anzugeben – so zum Beispiel Photoapparate, Radios, aber auch Pelzmantel. Sie werden im Laufzettel eingetragen und müssen bei der Ausreise auf das Verlangen von Vopos vorgezeigt werden. Auch über das mitgeführte Geld will die Volkspolizei bis auf Markbeträge informiert werden. Draußen beim Wagen wartet indes ein Vopo: Er kontrolliert bei der Einfahrt in die DDR recht oberflächlich den Gepäckraum und mitunter auch den Handschuhkasten.

Nach dieser „Prozedur“ darf der Reisende in die DDR einfahren. Er darf – wie große Schilder verkünden – auf der Landstraße erster Ordnung 90 Stundenkilometer, in den vielen Dörfern und kleinen Städten 50 Kilometer in der Stunde fahren. Daran sollte sich der Kraftfahrer halten. Die Strafen für zu schnelles Fahren und falsches Überholen sind in der DDR hoch und eindeutig darauf abgestimmt, dem Transitgast möglichst viel Geld abzunehmen.