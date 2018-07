Zwoa Brettln und ein g’führiger Schnee genügten in der Frühzeit des Skisports, im Wedel-Arachaikum gewissermaßen, und mögen auch als Zutaten für den Idiotenhügel hinlänglich erscheinen – der zivilisierte Pistenfahrer braucht zum Glück noch möglichst viel g’führige Lifts, denn er wünscht den Ausgangspunkt seines Vergnügens ebenso hurtig zu erlangen wie dessen Ende. Ungezählte Skilifts in den Wintersportgebieten haben den Sinn all jener treuherzigen Sprichwörter, die Arbeit und Spiel in einer gewissen fatalistischen Reihenfolge sehen, weitgehend entkräftet. Und es werden ihrer immer mehr – Lifts, nicht Sprichwörter.

In dieser Saison sind sie wieder ein gutes Stück tiefer in die Winterwunderwelt eingedrungen. So in Oberösterreich. In der Gemeinde Apfelvang sind gleich zwei neue Lifts die Höhen des Hausruckwalds hinaufgeklettert, und die benachbarte Gemeinde Haag eröffnete jüngst offiziell den Sessellift zur Luisenhöhe; inoffiziell und probeweise sind freilich schon rund 60 000 Menschen hinaufgebaggert worden.

Auch im Mühlvierteler Hochland (Oberösterreich) hat heuer ein Sessellift Premiere, der Sternstein-Lift. Die Talstation ist drei Kilometer vom Kneipp- und Moorheilbad Leonfelden entfernt. Kapazität: 450 mechanische Gipfelstürmer in der Stunde.

Auf der Zwieselalm im schneesicheren Dachsteinmassiv sind die Wintersportler aus eigener Kraft nicht mehr lange unter sich. Die Dachstein-Fremdenverkehrs-Gesellschaft arbeitet bereits an Plänen für eine Seilbahn vom Gosautal zur Alm. Außerdem wird die Kapazität der unteren Sektion der Dachstein-Seilbahn bei Obertraun erhöht. Denn: Nächstes Jahr wird der Durchfahrtstunnel bei Hallstatt fertig.

Das Vergnügen am hurtigen Auf und Nieder wird nun freilich durch das profitfreudige Finanzgebaren der Transportunternehmer getrübt. In St. Anton kostet ein achttägiges Abonnement für die Kapallbahn 350 und für die Galzigbahn 450 Schilling (sechs Schilling sind etwa eine Mark). Dies sind aber schon Sonderpreise, die lediglich im (minder gewinnträchigen) Januar gewährt werden. Ein Pauschalticket zur freien Benutzung aller elf Skilifts, vier Seil- und zwei Sesselbahnen von St. Christopherus und St. Anton, und zwar 15 Tage lang, kostet 1200 Schilling.

Auch in Kitzbühel gibt es wieder Generalabonnements für sämtliche lokalen Bergbahnen. Kostenpunkt; 450 Schilling für acht und 700 für 15 Tage, 2000 für die ganze Wintersaison. Die befristeten Abonnements genießen Ermäßigung zwischen dem 7. Januar und 6. Februar sowie nach dem 15. März.

Lifts und Bergbahnen sind die Bohrtürme für touristisches Gold, und sie sind, darüber besteht kein Zweifel, allemal fündig. Um bei Österreich zu bleiben: In der letzten Saison gab es dort mehr als 1000 Seilbahnen sowie Sessel- und Schlepplifts. Sie haben, als vornehmstes Requisit des Skisports, dessen Exklusivität fragwürdig gemacht oder doch auf Reservate reduziert. In der Kabine ist der Gipfelsturm zum fröhlichen Massen-Zeitvertreib geworden: Österreichs Seilbahnen befördern im Jahr rund 45 Millionen Menschen. M. H.