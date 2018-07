Inhalt Seite 1 — Das Depot als Markenartikel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer heute Aktien verkaufen will, muß sich etwas einfallen lassen. Nach vielen Monaten der Enttäuschung sind kaum noch Bankkunden bereit, sich näher mit Aktien zu befassen. Selbst jene Leute nicht, die vom Vermögen und Einkommen her für den Aktienerwerb traditionell in Frage kommen. Aber ist der Zeitpunkt für die Aktienanlage tatsächlich jetzt besonders ungünstig? Natürlich kann niemand garantieren, daß wir in den kommenden Monaten weiter „schwache“ Börsen haben werden, vielleicht gibt es im kommenden Frühjahr sogar noch einige krisenhafte Wochen. Aber wer will von sich behaupten, den tiefsten Punkt an der Börse voraussehen zu können? Langfristig gesehen scheint das jetzt erreichte Kursniveau bereits gute Chancen zu bieten. Der Ansicht ist auch das Hamburger Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co, das seinen Kunden einen interessanten Anlagevorschlag unterbreitete, über den wir uns heute unterhalten wollen.

Das Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co will Musterwertpapierdepots verkaufen. Der Mindestanlagebetrag beträgt 25 000 Mark, er steigert sich auf 50 000, 75 000 Mark und so weiter. Der Vorschlag richtet sich also nicht an den „kleinen“ Sparer, sondern mehr an vermögende Leute, insbesondere an solche, die Tantiemen oder sonstige Sonderbezüge beziehen und die nicht so recht wissen, wie sie diese Beträge heutzutage anlegen sollen.

Bei der Zusammenstellung der Musterdepots gehen die Hamburger Anlageexperten davon aus, daß die chemische und die Elektroindustrie die größten Wachstumschancen besitzen und daß bei ihnen eine Anlage am aussichtsreichsten ist. Da sich das Wachstum allem Anschein nach weltweit vollziehen wird, ist es logisch, wenn bei der Anlage jegliche regionale Beschränkung vermieden und ausgewählte Gesellschaften in mehreren Ländern berücksichtigt werden. „Dadurch wird bei der Wahrung der Beschränkung auf bestimmte Branchen dennoch eine Risikostreuung erreicht, und die Schwankungen, die von Land zu Land nicht zu vermeiden sind, können ausgeglichen werden“, meint Brinckmann, Wirtz.

Trotz der in den letzten Jahren erfolgten Kurssteigerungen an der amerikanischen Börse hält es die Hamburger Bank für richtig, rund ein Drittel des Musterdepots in US-Aktien anzulegen. Deutsche Aktien folgen erst mit 18,8 Prozent, danach kommen französische Werte mit 12,5 Prozent. Mit 7 Prozent liegt Italien auf den hintersten Plätzen.

Mit dieser regionalen Streuung glaubt die Bank, sowohl die wirtschaftliche Bedeutung der betreffenden Länder als auch die gegenwärtige Börsensituation berücksichtigt zu haben. Die Rendite des Musterdepots beträgt zur Zeit etwa 3 Prozent (ohne Anrechnung der von Fall zu Fall zu erwartenden Gratisaktien und Bezugsrechte). Ausdrücklich wird betont, daß die Anlage als langfristig anzusehen, ist, da sie von der Voraussetzung eines langfristig überdurchschnittlichen Wachstums ausgeht. Die Bank läßt sich von den Depoterwerbern eine Vollmacht darüber geben, daß jederzeit Tauschoperationen vorgenommen werden können. Sie sollen jedoch auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.

Allen an dieser Anlageform beteiligten Kunden sollen monatliche Kursaufstellungen und periodisch Wertberechnungen zugehen. Dividenden werden jeweils zum Jahresende spezifiziert; als Sammelgutschrift abgerechnet und ausgeschüttet. Bei Umschichtungen innerhalb des Depots werden etwaige Kursgewinne nicht ausgezahlt, sondern wieder angelegt. Schließlich handelt es sich um ein auf Wachstum abgestelltes Aktienportefeuille.

Wo liegen nun die Vorteile des Musterdepots? In der lückenlosen Betreuung, wie sie sonst nur bei Investment-Zertifikaten üblich ist. Eine besondere Verwaltungsgebühr wird dafür nicht erhoben. Die Anlageexperten der Bank werden die Entwicklung der einzelnen in den Depots enthaltenen Werte genau verfolgen und notfalls Auswechselungen vornehmen. Da dafür Ermächtigungen vorliegen, kann das notfalls rasch geschehen.