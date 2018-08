Inhalt Seite 1 — Der geheimnisvolle Cromwell-Strom Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem Jahr 1965 endet ein großes internationales Gemeinschaftswerk: die „Internationalen Jahre der Ruhigen Sonne“ (IQSY, von International Quiet Sun Years), in denen Geophysiker aus aller Welt die wissenschaftliche Bestandsaufnahme auf unserem Planeten Erde und seiner näheren Umgebung im Weltenraum fortsetzen, die 1957–1958 im „Internationalen Geophysikalischen Jahr“ begonnen hatte. Damals stand die Sonne auf dem Gipfel ihrer elfjährigen Aktivitätsperiode; jetzt dagegen, in den Jahren der „ruhigen“ Sonne, wollte man die geophysikalischen Erscheinungen beobachten, wie sie sich in einer Periode geringer Sonnenaktivität abspielen.

Der deutsche Beitrag zu dieser internationalen Zusammenarbeit – von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einem Schwerpunktprogramm gefördert und finanziert – endet mit einem Höhepunkt: der „Atlantischen Expedition 1965 F. S. Meteor“, einer geophysikalischen Expedition, zu der sich zwölf Institutionen aus dem Bundesgebiet unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Brocks, Hamburg, zusammengetan haben.

„Meteor“ ist der Name des neuen deutschen Forschungsschiffes, 1964 in Dienst gestellt, 82 Meter lang, 13,5 Meter breit, 4,9 Meter Tiefgang und 2740 Tonnen Wasserverdrängung; 55 Mann Stammbesatzung und Plätze für 25 Wissenschaftler. Das Schiff wird bereedert vom Deutschen Hydrographischen Institut (DHI) und steht je zur Hälfte der Zeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem DHI zur Verfügung. Mit seinem Namen will es anknüpfen an die Tradition des alten Forschungs- und Vermessungsschiffes „Meteor“, das durch seine große Atlantik-Expedition in den Jahren 1925–1927 weltberühmt und richtunggebend für die Meeresforschung wurde.

Am 10. August 1965 lief die neue „Meteor“ zu ihrer zweiten großen Fahrt aus, die diesmal gemeinsam von den beiden Trägern des Schiffes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem DHI, durchgeführt wird und bis zum 21. Dezember dauern soll. Die Fahrt führt in die äquatoriale Region des Atlantik. Das Ziel: der Schnittpunkt zwischen dem geographischen und dem erdmagnetischen Äquator, der bei etwa 30 Grad westlicher Länge gefunden wurde. An diesem Punkt ging das Schiff für vier Wochen vor Anker – bei 4250 Meter Wassertiefe eine seemännische Leistung von Kapitän E. W. Lemke und seiner Besatzung. Hier wurden ionosphärenphysikalische Messungen angestellt. Sie stehen in engem Zusammenhang mit Arbeiten französischer Wissenschaftler, die vom Flugzeug aus Messungen der Ionosphäre entlang des magnetischen Äquators über Afrika vornahmen, und amerikanischer Forscher, die am zweiten Schnittpunkt zwischen erdmagnetischem und geographischem Äquator im Pazifischen Ozean stationiert waren.

Die Messungen auf der „Meteor“, ein Programm des Max-Planck-Instituts für Ionosphärenphysik, zeigten schon bei der ersten Durchsicht an Bord des Schiffes neue Ergebnisse, die zum Teil über Funk an das Heimatinstitut weitergeleitet wurden. Man hat gewissermaßen einen weißen Fleck auf der Landkarte der Ionosphäre ausgefüllt, jener Schichten zwischen 60 und 400 Kilometer Höhe, in denen die Luftmoleküle durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne in elektrisch geladene Fragmente, in Ionen und Elektronen aufgespalten sind, und die wegen ihrer Fähigkeit, elektromagnetische Wellen im Kurzwellenbereich zu reflektieren, große praktische Bedeutung im Funkverkehr bekommen haben. Welche Frequenzen dabei am günstigsten zu benutzen sind, hängt von der Elektronendichte in den einzelnen Ionosphärenschichten ab, und diese Größe und ihre zeitlichen Variationen waren Gegenstand der Untersuchung; als Ergänzung diente die Vermessung des erdmagnetischen Feldes und seiner Tagesschwankungen.

Mit einem solchen Programm allein ist das Schiff jedoch nicht ausgelastet. Den Ozeanographen des DHI haben es ebenfalls die äquatorialen Regionen angetan: hier fließt in etwa 120 Meter Tiefe der sogenannte äquatoriale Unterstrom, eng begrenzt auf das Gebiet 1 Grad Nord bis 1 Grad Süd und mit einer Geschwindigkeit von fast zwei Seemeilen pro Stunde genau von West nach Ost, also der Oberflächenströmung entgegengesetzt. Er wurde 1952 von dem amerikanischen Ozeanographen Cromwell zuerst im Pazifik entdeckt, zu einer Zeit also, als man bereits alle Stromsysteme der Ozeane zu kennen glaubte und keine Geheimnisse mehr vermutete. Spätere Expeditionen fanden dann diesen Unterstrom sowohl im Indischen Ozean als auch im Atlantik, doch bis heute gibt es keine befriedigende Erklärung der Theoretiker über Ursache und Entstehung dieses Phänomens; zu gering ist das Beobachtungsmaterial. Ist der Strom tatsächlich so beständig, wie die sporadischen Messungen es vermuten lassen? Wo liegt seine „Quelle“ und wo seine „Mündung“?

Auf der Ankerstation der „Meteor“ bot sich zum erstenmal für die Ozeanographen die Gelegenheit, über einen Zeitraum von vier Wochen ihre Tiefenstrommesser, ihre Thermographen und ihre Wasserschöpfer im Einsatz zu halten. Überdies ergaben sich aus der Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Marineforschungsschiff „Almirante Saldanha“ weitere Möglichkeiten: Auf Grund eines Abkommens zwischen den Forschern vom DHI und der brasilianischen Marine operierte „Almirante Saldanha“ unter der Leitung von Commander Moreira da Silvo – eines in Deutschland ausgebildeten Ozeanographen – zur gleichen Zeit, da „Meteor“ auf 30 Grad West vor Anker lag, im äquatorialen Gebiet zwischen 27 und 42 Grad West, und tatsächlich wurde auf allen Längen der Unterstrom gefunden.