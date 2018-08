Inhalt Seite 1 — Der Qualtinger und andere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Es war einmal ein Wunderteam des Wiener Kabaretts – und das ist noch gar nicht sehr lange her. In jenen Nachkriegsjahren, da man von der Kellerära allmählich zur Wohlbestalltheit überging, fand es sich zusammen. Der damals noch ephebenhafte Helmut Qualtinger stand von Anfang an im Zentrum, und dort blieb er, auch als er gar nicht mehr ephebenhaft war. Man spielte zuerst in einem Theaterkeller in der Liliengasse, nahe dem Stephansplatz. „Brettl vor dem Kopf“ hieß eines der erfolgreichsten Programme. Später, als man ein eigenes Haus in Opernnähe eröffnete, spielte man das „Dachl überm Kopf“. Zeitweise setzte man das Kabarett im österreichischen Fernsehen fort: als „Glasl vorm Aug“. Die Programme waren manchmal ein wenig besser, dann ein wenig schwächer – heute sieht man sie alle im goldenen Schein der Erinnerung, denn es waren immer wieder Perlen darunter wie der „G’schupfte Ferdl“, der „Wilde mit seiner Maschin’“, unvergeßliche kabarettistische Gestaltungen des Halbstarkenproblems mit dem zum Sprichwort gewordenen Kehrreim „weil mir so fad ist“.

Das alles war einmal.

Die Stützen dieses Kabaretts sind längst auseinander gegangen, haben sich zerstritten, sind anderweitigem Ehrgeiz nachgegangen und dabei so berühmt geworden, wie sie es damals, in der goldenen Kellerzeit, gar nicht waren. So haben wir heute einen Qualtinger, der im Schillertheater und in der Josefstadt Theater spielt, haben wir einen Georg Kreisler, der mit Topsy Küppers einen Humor pflegt, der leider nicht mehr so schwarz ist wie damals, haben wir Luise Martini in München und Gerhard Bronner, der das Lokal vom „Dachl überm Kopf“ immer noch mit Ensembles von unterschiedlicher Qualität weiterbetreibt.

Nur wie gesagt: Sie sind alle böse aufeinander, und ein Wunderteam wird es also nicht mehr geben. Jedes Jahr aber erscheinen einige Schallplatten, in denen die unvergessenen Glanznummern von damals wieder ein bißchen anders gemixt werden und neues Entzücken hervorrufen. Bei Deutschlands intellektueller Jugend kam dieser Ruhm zu spät: Es ist der Ruhm eines Ensembles, das es nicht mehr gibt.

Ähnliche Wege wie in der Schallplattenindustrie werden auch im Buch beschritten. Zum Glück haben wenigstens zwei der alten Freunde bis heute zusammengehalten: Carl Merz, der damals als Autor und Conférencier so vieler Programme hervortrat, und Helmut Qualtinger, der die besten dieser Szenen und Chansons kreiert hat. Ein eben erschienener Band sammelt Verstreutes aus jener glanzvollen Ära, das sonst allzu leicht verloren ginge –

