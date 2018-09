Das ist ein Stück aus dem Tollhaus, so kommentierte das Vorstandsmitglied einer (nicht betroffenen) deutschen Großreederei die Behandlung deutscher Schiffspfandrechte in den USA. Gemeint sind damit die juristischen Winkelzüge, mit denen amerikanische Gerichte, aber auch der amerikanische Gesetzgeber drei deutschen Banken inzwischen rund 17 Millionen Mark vorenthalten, die ihnen rechtmäßig zustehen

Dieser Vorgang wird in die Geschichte der deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen beider Staaten als die „Kulukundis-Affäre“ eingehen.

Sie begann im Jahre 1961. Damals vereinbarten New Yorker Konzern-Gesellschaften des Reeders Manuel E. Kulukundis mit Werften in Emden, Bremen und Hamburg den Umbau alter US-Tanker in moderne Massengutfrachter. 30 Prozent des Umbaupreises sollten bei der Ablieferung in bar bezahlt und 70 Prozent von der Werft auf fünf Jahre kreditiert oder als Bank-Darlehen gewährt werden. Die Deutsche Schifffahrtsbank AG, Bremen, die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen und die Hamburgische Landesbank – Girozentrale – übernahmen daraufhin die Finanzierung für je ein Schiff. Ein viertes Schiff wurde durch Darlehen einer griechischen und einer kanadischen Bank finanziert.

Zwei New Yorker Anwaltsfirmen verfaßten im Sommer 1962 die Darlehns- und Hypothekenverträge nach einem regelmäßig verwendeten Muster der amerikanischen Anwaltsvereinigung. Weil nach amerikanischem Recht Schiffshypotheken für Ausländer nicht gestattet sind, mußte die Reederei eine Inhaberschuldverschreibung (Bond) ausgeben. Die Hamburgische Landesbank übertrug diese wiederum einer amerikanischen Bank als Treuhänderin. Das war die Chemical Bank New York Trust Company, für die eine erststellige Schiffshypothek für ein Schiff im amerikanischen Schiffsregister eingetragen wurde.

Kulukundis erklärte sich mit der Auszahlung des für ihren Bond zu gewährenden Darlehens unmittelbar an die Hamburger Werft H. C. Stülcken Sohn einverstanden. Weil damals bereits die Bonität von Kulukundis nicht zweifelsfrei war, verbürgte sich Stülcken gegenüber die Hamburgische Landesbank.

Ähnliche Verträge wurden anschließend für die beiden Bremer Banken abgeschlossen und ebenfalls für das vierte durch eine griechische und kanadische Bank finanzierte Schiff.

Die Reedereigruppe Manuel E. Kulukundis stellte Ende Dezember 1962 ihre Zahlungen ein. Bis heute haben die drei deutschen Banken keine einzige Zins- und Tilgungszahlung erhalten. Nach vergeblichen Verhandlungen wies die Hamburgische Landesbank ihre amerikanische Treuhänderbank Mitte Januar 1963 an, ein in Baltimore liegendes Schiff zu versteigern. Obwohl der Erlös nicht nur alle dinglich gesicherten – sogar ein Teil der ungesicherten Gläubiger – deckte, wurde das Geld bei dem Federal District Court in Baltimore hinterlegt, weil nachrangige Gläubiger die deutschen Ansprüche bestritten.