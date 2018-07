Von Fritz Eberhard

Doch das Zeugnis lebt fort – der jüdische Beitrag zu unserem Leben; Verlag Annedore Leber, Berlin; 380 Seiten, 165 Abbildungen, 28,– DM.

Bisher gab es keine umfassende, zusammenhängende Würdigung der kulturellen Leistung deutscher Juden im 19. und 20. Jahrhundert aus der Feder nichtjüdischer deutscher Autoren. Wohl haben einige Städte – Frankfurt, München, Köln, Stutgart – in schönen Sammelbänden ihrer, ehemaligen Bürgern ein Denkmal gesetzt, und die großartige Kölner Ausstellung von 1963/64: „Monumenta Judaica, 2000“ Jahre Geschichte der Juden am Rhein“ hat wohl Tausenden eine erste Ahnung von Reichtum und Tragik dieser Geschichte vermittelt. Von der Bundeszentrale für politische Bildung ist manche wertvolle Aufklärungsarbeit zur Bekämpfung des immer noch latent vorhandenen Antisemitismus vor allem für die Schulen geleistet worden. Hingegen hat die Bundesregierung der vielbändigen Dokumentation des Vertriebenenministeriums über das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen bis heute keine entsprechende amtliche Darstellung des Leidenswegs der als Juden verfolgten, verjagten, ausgerotteten deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft an die Seite gestellt.

Das Buch mit den verpflichtenden Titel: „Doch das Zeugnis lebt fort“ will und kann keine vollständige Dokumentation jüdischen Schicksals sein, wenn auch ein Kapitel der Zeit der Verfolgung gewidmet ist und der biographische Anhang an Hunderten von Einzelschicksalen die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen vor Augen führt. Auch als wissenschaftliches Buch im strengen Sinn kann es nicht gelten. Es ist ein Lesebuch, das in einer Reihe von in sich geschlossenen Essays den produktiven Anteil der deutschen Juden auf allen Gebieten des kulturellen Lebens der Nation im Verlauf von mehr als hundert Jahren würdigt. Die Einzelbeiträge stammen aus dem Arbeits- und Erlebnisbereich der jeweiligen Verfasser, die fast alle der älteren Generation angehören. Lebendige innere Anteilnahme ist überall spürbar, und persönliche Erinnerungen verleihen trotz ihrer Objektivierung der sachlichen Darstellung immer wieder Farbe und Wärme. Bei aller Verschiedenheit der Themen, der Autorentemperamente und der individuellen Schreibweise ist das Buch auf einen einheitlichen Ton gestimmt; eine erstaunliche, bei derartigen Sammelwerken seltene Homogenität ist hier erreicht worden.

Man kann das Buch ganz lesen, es ist lesbar, es ist aber auch ein Buch zum Blättern; das gilt vor allem für die 450 Kurzbiographien und die 185 Bilder. Sie stellen nicht nur Personen dar, sondern auch reizvolle Genreszenen wie eine Kremserfahrt oder die Eröffnung der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn in Österreich oder bekannte und unbekannte Bauwerke, das Ephraim-Palais, ein altes jüdisches Wirtshaus in Württemberg, den Wertheimbau von Messel. Aber gerade die Bilder von Politikern, Gelehrten, Unternehmern, Künstlern üben eine eigentümliche, auch für die ältere Generation vielleicht überraschende Wirkung aus – durch die faszinierende Individualität dieser Köpfe und Gestalten, die höchstens vom Beruf her oder durch die jeweils modische Kleidung und Barttracht ihrer Epoche typisch geprägt sind. Man findet nichts Gemeinsames, etwa „spezifisch Jüdisches“.

Ist dies Buch ein politisches Buch? Es polemisiert nicht, es befaßt sich nicht ausdrücklich mit dem komplizierten, viele Jahrzehnte lang so fruchtbaren deutsch-jüdischen Spannungsverhältnis, auch nicht mit der psychologischen und politischen Frage nach der Schuld, nach der historischen Zwangsläufigkeit oder Vermeidbarkeit der Katastrophe – wenngleich von alledem zwischen den Zeilen immer wieder die Rede ist.

Und dennoch: es handelt sich um ein politisches Buch. Auf leise, unaufdringliche Weise werden politische Wirkungen erzielt und Voreingenommenheiten gegenstandslos gemacht. Auch die junge Generation, die sich von polemischen Erörterungen der „Judenfrage“ manchmal belästigt zu fühlen scheint, wird sich der sanften Gewalt, die dieses Buch ausübt, kaum entziehen können. Das Buch verdient es, schön und gut genannt zu werden. Möge es dazu helfen, daß wirklich das Zeugnis jüdischen Wesens und Wirkens in deutschen Herzen fortlebe.