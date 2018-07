„Die Hochzeit ist geschlossen,

wir haben eine Braut.

Was wolln wir mit der Mutter tun?

Wir wolln sie in ein Kloster sperren.

Juchheißa vivilate!“

So heißt es kurz und herzlos in einem alten Reim. Heutzutage wird die Mutter nicht mehr solch garstigem Schicksal überlassen. Das junge Paar braucht sie nämlich viel zu dringend, spätesten^ dann, wenn Enkelkinder da sind. Die „Oma für’t Jrobe“ ist schon in den modernen Sprachschatz eingegangen. Ob sie bei der Beanspruchung, der sie oftmals durch Mithilfe im Haushalt und Enkelerziehung ausgesetzt ist, nicht doch im Kloster besser aufgehoben wäre, bleibe dahingestellt. Zumal dann, wenn ihr das Aufziehen der Nachkommenschaft fast allein überlassen ist, weil beide Eltern berufstätig sind. Dieses Bild der modernen Großmutter ist bekannt, trotzdem fällt es noch auf, wenn nun auch in Kinderbüchern die Großmama neben dem

Kind die Hauptrolle übernimmt! Zunächst tut sie es auf eher unangenehme Weise in –