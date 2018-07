Jeder sechste Bürger der Bundesrepublik hat eine höhere Schule besucht, ohne zum Abitur zu kommen; nicht weniger als 17 Prozent aller erwachsenen Deutschen sind also vorzeitige Abgänger. Das sind immerhin mehr als dreimal so viele, wie es Abiturienten gibt: eine beachtliche Bruchquote des deutschen Bildungswesens, an der nur überrascht, daß sie den Verteidigern der deutschen Schulen sehr viel weniger Sorge zu bereiten scheint als die Zahl der Abiturienten und ihr Wachstum.

Aber damit sind wir bereits mitten in der Erklärung eines Phänomens, das zunächst dokumentiert werden muß, weil es uns zu dem zweiten zentralen Thema einer aktiven Bildungspolitik der Expansion durch Reform führt. Zwei von fünf Quartanern des Jahres 1955 haben 1962 in der Bundesrepublik das Abitur erreicht; sie sind die "Erfolgsquote", der die Bruchquote der übrigen drei Fünftel gegenübersteht.

Da es in manchen Bundesländern eine siebenjährige höhere Schule gibt, lassen solche Zahlen sich nicht generell auf die Sexta, die erste Klasse des neunjährigen Gymnasiums, beziehen. Wo dies möglich ist, zeigt sich jedoch, daß in der ersten Gymnasialklasse der vorzeitige Abgang besonders hoch ist.

Nur einer von vier Sextanern kann hoffen, das Abitur zu erreichen. Hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die Abgangsquote ist (wiederum auf die Quartaner bezogen) besonders niedrig, in Bremen mit 48 Prozent beim Abiturjahrgang 1962, besonders hoch in Baden Württemberg mit 67 Prozent beim gfeietem Jiihrgajfg, Überall zeigen sich jedoch ungewöhnlich hohe Quoten des vorzeitigen Abganges, die die Aussage erlauben, daß für den, der in der Bundesrepublik die Hürde des Überganges auf die höhere Schule genommen hat, der Weg zum Abitur nur um eine Nuance kürzer geworden ist. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß er vorzeitig abgeht.

Die wichtigste Frage, die uns hier interessiert, ist jedoch, ob der vorzeitige Abgang bestimmte soziale Gruppen in höherem oder geringerem Maße betrifft. In der Tat begegnen uns die schon bekannten Gruppen denn auch hier wieder. Besonders gründlich sind die unterschiedlichen Erfolgsquoten von Jungen und Mädchen dokumentiert. Einer Erfolgsquote von 43 Prozent bei den Jungen stand (berechnet auf die Quartaner) 1962 in der Bundesrepublik eine Quote von 35 Prozent bei den Mädchen gegenüber. Vor allem zum Zeitpunkt der "mittleren Reife" liegt der Anteil der abgehenden Mädchen wesentlich höher als der der Jungen: Mädchen mit einer "abgeschlossenen" Ausbildung, die dennoch um eine Stufe unter der der Jungen bleibt und daher das Bildungsgefälle der Geschlechter und die in ihm symbolisierte soziale Rolle der Frau bestätigt.

Im Hinblick auf die soziale Schichtung der vorzeitigen Abgänger ergibt sich ein ähnlich eindeutiges Bild. Der vorzeitige Abgang ist am geringsten bei Kindern, deren Väter in freien Berufen oder als Beamte tätig sind, am höchsten bei Kindern von Landwirten, Arbeitern und Landarbeitern. Während diese Gruppen in den unteren Klassen des Gymnasiums oft noch mit beträchtlichen Anteilen vertreten sind, fallen sie im Laufe der Schulkarriere immer stärker heraus, bis zum Schluß nicht einmal mehr 10 Prozent aller Abiturienten aus diesen Schichten, die 60 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, kommen.

Es hat nicht den Anschein, als ob katholische Kinder als solche in besonders starkem Maße vom vorzeitigen Abgang betroffen wären. Auch hier wieder zeigt sich, daß diese nur mit erheblichen Einschränkungen zu den unterprivilegierten Gruppen zu zählen sind. Wohl aber zeigen Befragungen, daß eine andere, in mancher Hinsicht heterogene und doch durch einen gemeinsamen Sachverhalt gekennzeichnete Gruppe es in der höheren Schule besonders schwer hat, nämlich die Kinder aus gestörten oder unvollständigen Familien. Unabhängig von ihrer Schichtherkunft macht ihnen das Gymnasium das Leben und den Erfolg sauer und dokumentiert dadurch deutlicher noch als bei Mädchen, Arbeiter- und Landkindern jene Benachteiligung der ohnehin, Schwachen, die wir als Grund des vorzeitigen Abganges gleich noch genauer erörtern müssen. Wenn es gelingt, das Phänomen des vorzeitigen Abgangs zu erklären, gewinnen wir einen weiteren konkreten Ansatzpunkt für aktive Bildungspolitik.