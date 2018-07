Inhalt Seite 1 — Dokumente aus Kindertagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Klappentext sagt eine „vielversprechende Liste von respektablen Mitwirkenden“ an, die Herausgeber legen auf Seite 5 munter los, dazwischen hängt ein wunderlicher Titel –

„Vöglein singe mir was Schönes vor“, Dokumente aus Kindertagen, herausgekramt, aber in wohltuender Unordnung belassen von Hans Scholz und Heinz Ohff; Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 144 S., 9,80 DM.

Die Titelzeile stammt, erfährt man weiter hinten, vom kindlichen Wolfgang Hildesheimer, der „Vöklein, singe mir was schönes for“ schrieb; der Untertitel enthält eine Fehlinformation (nicht Scholz und Ohff haben gekramt, sie haben vor allem Bittbriefe an Prominente verfaßt: haben Sie vielleicht, nur keine Skrupel...) und ein Geheimnis (was hier mit „Unordnung“ und was mit „wohltuend“ gemeint sein soll); das solcherart angekündigte Buch ist so wunderlich wie sein Titel – eine Kollektivexhibition.

Zur Schau gestellt sind allerlei unbekannte Frühwerke von allerlei Leuten, die man kennt – zaghafte Schulaufsätze, Kritzeleien, Pompöses und weinerliche Pubertätsidyllik, Verse wie „Deutschland hat den Krieg errungen“ (Krüss) oder „Hoch die rote Fahne, Brüder“ (Pinthus) und „Ich singe Dir ein kleines Lied, vorzutragen von einem kleinen Menschenkind mit blauen Augen“ (Albertz) oder „Ich bin befreit, sie tragen mich ans Ende – deine beiden gebenedeiten Hände“ (Habe), Zeichnungen, versponnen teils, teils brav nachgemalt, erste Miniaturpartituren, Krakelbuchstaben in Faksimiles, Photos und farbige Reproduktionen.

Beteiligt haben sich an dem Unternehmen so unterschiedliche Temperamente wie Erler und Kinski, Jens und Schmeling, Elly Ney und Kogon, Barzel und Robert Neumann, Thielicke und Heiliger, beteiligt haben sich, so sieht es aus, fast alle, die der Who’s Who vermerkt.

Es sieht nur so aus. Fast ebenso viele mußten bedauern; Vertreibung und Krieg haben die Bestände an Dokumenten aus Kindertagen in diesem Land drastisch dezimiert, bedauern mußten von Andersch und Arp über Böll, Grass, Kokoschka und Niemöller bis zu Wehner und Weiss viele, deren Beiträge das Buch wahrscheinlich interessanter, mühelos aber doppelt so dick gemacht hätten.

Wer sich von der Sammlung Indiskretes verspricht, den wird sie befriedigen, ebenso den, der beim Blättern auf Bestätigungen aus ist – die Überraschungen allerdings, die peinlichen wie die hübschen, sind schnell gezählt. Was fast allen Beiträgen fehlt – und das ist eigentlich keine Überraschung – ist Charme. Die bundesdeutsche Prominenz war bieder in ihren jungen Tagen, wie sie es in ihren alten ist, die Ausnahmen vermögen die Regel nicht zu vertuschen, da ist nichts erloschen, da hat nie etwas gebrannt.