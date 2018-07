Inhalt Seite 1 — Ein General als Politiker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wilhelm Treue

Thilo Vogelsang: Kurt von Schleicher, ein General als Politiker; Musterschmidt-Verlag, Göttingen; 112 Seiten, 5,80 DM.

In der älteren deutschen militärgeschichtlichen Literatur bestand die Neigung, Wortkargheit für geistige Tiefe und schnoddrige Schlagfertigkeit über das Leutnantsalter hinaus für überdurchschnittliche Intelligenz zu nehmen. Die zivilistische Gegenseite hingegen hat zumeist das Monokel nicht als Uniformbestandteil und modisches Attribut – wie Ziertaschentuch und Schnurrbart –, sondern als gesellschaftlich-ständische Herausforderung empfunden. Solche Interpretationsweisen haben auf beiden Seiten natürlich manche individual- und gruppenpsychologische Einsicht erschwert, wenn nicht verhindert. Auch das Bild, das man zu verschiedenen Zeiten von Schleicher gezeichnet hat, ist solchen Vorurteilen um so mehr ausgesetzt gewesen, als Schleicher selbst wohl gelegentlich ein Fehlurteil über seine Person amüsiert und zur Tarnung sogar hingenommen hat.

Schleicher hat bis zum Ende des Ersten Weltkrieges das Leben eines Gardeoffiziers geführt, der seine intellektuelle Überlegenheit über seine Kameraden kannte, aber auch gelegentlich überschätzte, deren Neid herausforderte und genoß, mehr leistete als seine Konkurrenten und vom Schicksal dafür in jeder Hinsicht eine Bevorzugung erwartete.

Im Herbst 1918 erkannte er schnell die Notwendigkeit des Wandels: „Das Feldheer hält die Regierung Ebert für legal nach dem Willen des deutschen Volkes“, schrieb er am 1. Dezember 1918. „Nichts wissen will das Feldheer von Spartakusleuten und anderen radikalen Elementen, die die Regierung hemmen und hindern. Bitte, betrachten Sie das als objektive Wahrheit, die zu verkennen unheilvoll wäre.“

Einen Monat später folgte die nächste Etappe politischer Urteilsbildung: „Man braucht uns, man wird uns immer brauchen, ohne uns geht es nicht, wir sind eine souveräne Macht, denn: die Armee, das ist die Reichseinheit.“

Sehr bald zeigt sich für den, der heute vergleichend urteilen kann, daß Schleicher um 1920 ein „moderner“, ein beweglicher, den politischen Entwicklungen aufgeschlossener Offizier war – ganz anders als etwa der traditionsgebundene Seeckt, der durch alles in allem oberflächliche Bonmots und forciert kalte Arroganz nicht nur viele Zeitgenossen düpiert, sondern sogar noch das historische Urteil über Gebühr für sich eingenommen hat: Was kein erstklassiger Reichsminister sich jemals hätte leisten dürfen, das bewunderte man an Seeckt selbst noch nach dem durch seine eigene Überheblichkeit verursachten Sturz.