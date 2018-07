Nicht nur Märchen-Riesen lassen bei jedem Schritt den Boden erzittern. Jeder tut das, und Ingenieure der Westinghouse Electric Corporation nutzen diese Tatsache aus, um Menschen vor Einbrechern zu schützen.

Periguard heißt das Westinghouse-System, bei dem mit druckempfindlichen, im Erdboden vergrabenen Sensoren eine Einbruchssperre um ein Haus oder ein Fabrikgelände gelegt wird. Sobald jemand diesen drei Meter breiten Sicherheitsgürtel überquert, registriert der Apparat an dieser Stelle die Boden-Vibration, die selbst dann hervorgerufen wird, wenn der Eindringling behutsam kriecht. Die schwachen Druckschwankungen werden in ein elektrisches Signal umgewandelt, das eine Alarmanlage in Betrieb setzt. Das Gerät zeigt überdies die Stelle an, an der die Gebietsübertretung erfolgte.

Die Schwierigkeit bei der Konstruktion dieses Sicherheitssystems lag vor allem darin zu verhüten, daß andere Erderschütterungen, die zum Beispiel vom Straßenverkehr, von Flugzeug-Druckwellen, Regen, Sturm oder seismischen Wellen erzeugt werden, blinden Alarm auslösen. Nun haben alle diese Erschütterungen die Eigenschaft, daß sie nicht nur an einzelnen Stellen, sondern an allen Punkten des Ringes auftreten, mithin von sämtlichen Sensoren in die gleichen elektrischen Impulse verwandelt werden. Ein zentraler Mechanismus der Anlage sorgt dafür, daß diese Impulse einander aufheben und folglich nicht an die Alarmeinrichtung weitergegeben werden.

Arthur Nelking, der Forschungsleiter der elektroakustischen Abteilung von Westinghouse in Pittsburgh, zählte bei einer Demonstration der neuen Alarmanlage deren Vorzüge auf: „Die unter der Erde installierten Apparaturen sind unsichtbar und wetterfest. Ihr Stromverbrauch beträgt nur ein zehntel Watt. Außerdem ist die Anlage leicht einzubauen, und sie bedarf keiner Wartung.“ Gefragt, ob nicht auch Hunde oder Hasen, die auf den Sperr-Ring geraten, die Alarmanlage in Betrieb setzen können, gab der Ingenieur zu, daß dies der Fall sei. Auf einen Zaun könne man deswegen natürlich nicht verzichten. V. G.