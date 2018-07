E. H., München

Staatsanwalt und Polizei, die sich in München von Amt; wegen mit guten Sitten und deren Verstößen zu befassen haben, wenden ein spezielles Verfahren an, wenn es gilt, bei der Abbildung unbekleideter weiblicher Oberkörper einzuschreiten: eine Umrechnung der dargestellten Nacktheit mit mathematischer Methode ergebe das Gewicht. Und wenn dieses für eine Hälfte 600 Gramm überschreitet, sei automatisch verfolgungswürdige Strafbarkeit gegeben. So geht das Gerücht in einschlägig vorbestraften Kreisen, seit ein inzwischen anderweitig verwendeter Gesetzeshüter einmal Gedanken dieser Art von sich gegeben hat.

Dem guten Mann wire reichlich Gelegenheit zur Betätigung gegeben, wenn er an die Bilder heran könnte, die aus dem Erbe des Dritten Reiches in staatlichem Gewahrsam lagern. Was da einmal in den Ausstellungen des Hauses der Deutschen Kunst“ gehangen hat, ruft heutzutage unwiderstehlichen Lachreiz hervor. In der köstlichen Ausdruckskraft des gesunden deutschen Volksempfindens tummeln sich die Träumenden, Ruhenden, Erwachenden und Badenden. Allesamt oben und unten ohne.

Die Damen haben es viel mit dem Wasser: sie lagern am See oder sind frisch gebadet. Im Morgenlicht schaut der Nackedei von Anton Lutz in einen Handspiegel, die Toilette ist über ein Kopftuch nicht hinausgediehen. Ohne eine Spur von Gänsehaut weilt Die Badende von Richard Klein in einem Naturgewässer vor Felsgestein. Der Gretchenkopf sinnt vor sich hin. Die vollarischen Weiber des damaligen Präsidenten der Reichskunstkammer, Adolf Ziegler, machen dem Beinamen ihres Schöpfers alle Ehre: Meister des „gekräuselten Schamhaares“. Nackte Männer zeigen ihre naturalistischen Details am liebsten in Plastiklorm. Die Elubo-Welt lebt in pseudobäuerlichen Darstellungen’. Nach den Wohnorten der Künstler zu schließen, muß Oberbayern ein fruchtbares Land für Schöpfungen nach Art der Sepp Hilz und Thomas Baumgartner gewesen sein. Wem die heiß blickende Tante mit dem beziehungsvollen Titel Das Erwachen von Erwin Knirr nicht das Kichern beibringt, dem ist nicht zu helfen.

Unter den Kunstresen, die Deutschlands finsterste Zeit hinterlassen, sind die Beispiele aus den Katalogen des „Hauses der deutschen Kunst“ allerdings das unwichtigste aller Probleme. Professor Dr. Kurt Martin, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und Vorsitzender der vom Bundesschatzministerium eingesetzten Kommission für den „Nibelungenhort“, hat andere Sorgen. Die typische Nazi-Kunst wird eines Tages für Zwecke der Dokumentation etwa an das Institut für Zeitgeschichte oder eine ähnliche Institution übergeben werden. Und damit Schluß. Diese Kunststücke sind die dritte Kategorie des braunen Kunsterbes, schlicht als Werke minderer Qualität bezeichnet. Die dümmsten Absurditäten wie zackige SA-Aufmärsche oder Hitler-Darstellungen sind längst von den Amerikanern außer Landes gebracht worden.

Die Zahl der im Münchner Art Collecting Point einmal zusammengetragenen Objekte ging bis zur Million. Dabei trugen geschlossene Sammlungen nur eine Inventar Nummer. An das Ausland wurden 48 751, im Inland 12 810 Inventar-Nummern zurückgegeben. Nach der Restitution blieben immer noch rund 3700 Gemälde und Zeichnungen, 960 Blatt Grafik, 160 Plastiken, 6000 Münzen und 9000 Bücher übrig. Im Auftrag des Bundesschatzministeriums prüften die Experten und teilten ein. Die erste Kategorie scheint ihnen würdig für große und mittlere Museen. Darunter Werke „angeblich“ von Meistern wie Rembrandt, Tizian, Rubens, Raffael oder Boticelli. Die Bezeichnung „angeblich“ deutet die Vorsicht an, die die Wissenschaftler bei der Bestimmung der Werke walten lassen. Denn nicht selten sind die Größen des Dritten Reiches hereingelegt worden. In der zweiten Abteilung finden sich 989 Gegenstände, die bestimmt sind, einmal Repräsentationsräume des Bundes zu schmücken.

Derzeit sind im Schloß Schleißheim jene Werke abgestellt, für die sich die Leiter von Museen in deutschen Landen interessieren können. Sie suchen aus, was sie gerne haben möchten. Dann hebt in der Dauerkonferenz der beratenden Kommission das große Tauziehen an. Die Chance, daß ein Heimatmuseum einen Rembrandt erbt, ist freilich gering.