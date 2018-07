Trotz aller Unterschiedlichkeiten im einzelnen "wird man von betimmten Typen von Privatgalerien sprechen können. So verschieden sind sie nämlich auch wieder nicht, daß sie sich einer Typisierung völlig entziehen würden.

Da wären zunächst einmal die alteingesessenen Galerien zu nennen, die gelegentlich in zweiter und dritter Generation geführt werden und mehr oder weniger das Erbe ihrer Väter und Vorväter verwalten. Charakteristisch hierfür scheint mir eine Galerie wie die von Paffrath in Düsseldorf, die wohl älteste Galerie in der Bundesrepublik. Sie besteht seit dem Jahre 1867 und wird mittlerweile schon in der vierten Generation — von Hans Georg Paffrath — geführt. Sie sei hier stellvertretend für jene alteingesessenen Galerien charakterisiert, die sich nach Herkunft und Programm vorwiegend der Tradition des Alten Jahrhunderts verpflichtet fühlen und insofern keinen oder nur mehr geringen Einfluß auf das aktuelle Kunstgeschehen ausüben.

Der Gründer der Galerie Paffrath war ein Schreinermeister, der mit Künstlern dadurch in Berührung kam, daß er Kisten zum Transport von Gemälden anfertigte. Die Maler bleiben den Rechnungsbetrag oft genug schuldig und gaben statt dessen Bilder in Zahlung. Den Grundstock der Galerie bildeten sozusagen "Kistenschulden". Aus dieser Phase ist die Galerie zwar längst heraus, geblieben aber ist die Vorliebe für die Meister der Düsseldorfer Schule des 19. Jahrhunderts, die in dem geradezu museumshaften — fast 400 Quadratmeter umfassenden — Ausstellungsraum im ersten Stock der Galerie auf der Königsallee die Wände zieren und nach wie vor ihre Käufer finden, vor allem aus "Kohle- und Stahlkreisen". Die Bilder werden — wie selbstverständlich — mit Rahmen angeboten. Sie stammen fast ausnahmslos aus eigenen Beständen, während junge Galerien normalerweise mit Kommissionsware "handeln".

Eine zweite Kategorie von Privatgalerien wäre dadurch gekennzeichnet, daß sie mit der "klassischen Moderne" groß geworden ist und — wirtschaftlich gesprochen — ihr Geschäft im wesentlichen mit (Waren )Beständen aus dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts bestreitet, das heißt vor allem mit der Kunst des deutschen Expressionismus.

Charakteristisch hierfür scheint mir eine Galerie wie die von Nierendorf in Berlin, die immer noch zu den angesehensten der Branche zählt, obgleich sie ihren Zenit bereits überschritten haben dürfte. Der Rang einer Galerie bestimmt sich nebenbei weniger vom Umsatz her, vielmehr zeigt er sich eher an der Bedeutung, die man ihr für das aktuelle Kunstgeschehen beimißt.

Die Galerie Nierendorf geht auf eine Gründung der Brüder Karl und Josef Nierendorf im Jahre 1918 in Köln zurück. Der Aufstieg dieser Galerie begann jedoch erst mit der Verlegung nach Berlin, wo die Gebrüder Nierendorf in enger Verbindung zu dem fast legendären Kunsthändler I. B. Neumann standen "Junge Kunst" war ihr Programm, das hieß damals vor allem Expressionismus. An diesem Programm hat die Galerie festgehalten, mit der Folge, daß sie heute mit ihrem Angebot geradezu "klassisch" wirkt. Während Karl Nierendorf 1936 nach New York ging und sich dort innerhalb von 10 Jahren zum Besitzer einer der bedeutendsten Galerien emporarbeitete, führte Josef Nierendorf das Berliner Haus fort. Nach dessen Tod — im Jahre 1949 — übernahm sein Stiefsohn Florian Karsch das Geschäft.

Karsch mußte buchstäblich von vorne anfangen, da die wertvollen Bestände der Galerie im Krieg fast völlig vernichtet worden waren. dierter Zoologe, der sich aber rasch ein Renommee verschaffte, nicht zuletzt durch die wissenschaftliche Akribie, mit der er Kataloge bearbeitet. Der Hauptumsatz der Galerie — in der Hardenbergstraße — wird mit Original Graphik und Aquarellen des deutschen Expressionismus bestritten.