Hier kommt Historie farbenprächtig daher: Rothaarig und rotnasig steht Leif Erichson auch Erikson geheißen) am Ruder des Wikingerbootes; die Kumpane stürzen herbei, weist doch die Rechte des Kapitäns zum Horizont. Land in Sicht! Vinland. Amerika. Das Original des Bildes, dieses Traum-Schinkens, hängt übrigens in der Osloer Nationalgalerie. Und da leuchtet grün und gelb und dunkelrot eine Karte, Original aus dem Jahre 1513; sie illustriert, was Generationen von Oberschülern auswendig gelernt haben: Gallien ist in drei Teile aufgeteilt... Cäsar hat’s geschrieben. Hier ist es unübersehbar. Bunte Bilder, rund 70 in jedem Buch, dazu eine gleiche Anzahl schwarz-weißer, wecken die Neugier auf –

Irwin Isenberg: „Julius Caesar – Die Entstehung des Römischen Weltreiches“, bearbeitet und herausgegeben von Heinrich Pleticha; Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen; 153 S., 16,80 DM

Frank R. Donovan: „Das große Buch der Wikinger“, bearbeitet und herausgegeben von Heinrich Pleticha; Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen; 153 S., 16,80 DM.

Es sind Neuerscheinungen in einer Reihe, die zuerst in den Vereinigten Staaten herauskam und jetzt in einem Dutzend Ländern nachgedruckt wird. Der amerikanische Ursprung ist unverkennbar: Man packt die Geschichte, wo sie am augenfälligsten ist, hütet sich vor exzessiver Auslegung der Quellen, ist sonst aber nicht zimperlich. Die vertrackte Problematik allen historischen Geschehens wird überspielt vom Gang der Ereignisse. Geschichte rollt ab wie ein Breitwandfilm.

Manchmal wackelt das Bild ein bißchen. Das liegt dann wesentlich an heranholpernden Sätzen wie diesem etwa: „Die Schlacht von Pharsalos endete mit einer Katastrophe für Pompeius, der es kaum noch fertigbrachte, lebendig vom Schlachtfeld zu entfliehen.“ Oder: „Diese berühmte Schlacht (bei Hastings), in der die Normannen England eroberten, war in gewissem Sinne eine Folge der Wikingerbewegung.“ Es gibt viele, zu viele Stellen in der Übersetzung, die ein rügendes rotes „A“ (wie man es in die Aufsatzhefte bei „Ausdrucksmängeln“ hereingesetzt bekam) verdient hätten. Gewiß, die Kinder lesen darüber hin; ärgerlich bleibt’s doch, zumal die ursprüngliche Frische der storyhaften Darstellung leidet.

Zensierende Pädagogen werden ferner zu bemängeln haben, daß die großzügige Bebilderung nach alten, aber nicht immer nach zeitgenössischen Vorlagen die jungen Leser verwirren kann. Zum Beispiel: wenn die Schlacht bei Pharsalos mit einem Gemälde aus der Renaissance-Schule Paolo Uccellos illustriert wird, als Zusammenstoß von Ritterheeren, die mit römischen Legionen nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Die Hinweise auf Anachronismen sind nicht deutlich genug. Schließlich: Die Geschichtszahlen gehen hier im Fluß der Erzählung unter; und da Geschichtszahlen, mag’s auch umstritten sein, immer noch eine große Rolle im Geschichtsschulunterricht einnehmen, wäre den Kindern eben geholfen, wenn man hier unterschwellig nachhelfen könnte, vielleicht sogar mit optischen Tricks.

Von solchen Mängeln abgesehen, bleiben die Bücher durchaus empfehlenswert, schon deshalb, weil es ähnliche und ähnlich preiswerte auf dem Kinderbüchermarkt nicht gibt (wahrscheinlich wird auch mancher Erwachsene an ihnen Gefallen finden und Längstvergessenes aus Tertia bis Obersekunda en passant ins Gedächtnis zurückrufen). Sie können kein Schulbuch ersetzen, aber ergänzen. Und wenn Kinder aus der Schulstunde kommen und klagen, daß Geschichte „langweilig“ sei – vielleicht hilft dann einer dieser bunten Bände. Alexander Rost