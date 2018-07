Zu einer touristischen Attraktion soll, wie die Zeitung „Glos Olsztynski“ berichtet, der Bunkerkomplex des ehemaligem Hermann-Göring-Quartiers in Passdorf, Kreis Angerburg in Ostpreußen, hergerichtet werden. Man erwartet, daß das ehemalige Göring-Quartier die gleiche Anziehungskraft ausüben werde wie das Hitler-Hauptquartier Wofsschanze.

Hitlerstab in Wachs

Als neueste touristische Attraktion soll, wie die Stettiner Zeitung „Glos Szczecinski“ meldet, in einem Bunkerraum des ehemaligen Hitlerhauptquartiers Wolfsschanze in Görlitz bei Rastenburg eine lebensgroße Beratungsszene des Hitlerstabes in Wachs nachgebildet werden. Die Zeitung meint, dies werde zweifellos in verstärktem Maße in- und ausländische Touristen in die Wolfsschanze locken. Die neue Errungenschaft wird der Öffentlichkeit voraussichtlich im nächsten Sommer präsentiert.