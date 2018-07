Inhalt Seite 1 — Historische Mißverständnisse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Brahm

Walter Laqueur: Deutschland und Rußland. Übersetzt aus dem Englischen von K. H. Abshagen; Propyläen Verlag, Berlin; 423 Seiten, 38,– DM.

Illusionen bestimmen die Politik genauso wie Realitäten. Nicht selten folgen die Völker mehr ihrem Wahn als der Stimme der Vernunft. Um ein Wort von Carlyle abzuwandeln: Große Irrtümer machen Geschichte.

Walter Laqueur nennt sein Buch eine Geschichte der gegenseitigen Mißverständnisse. Er rollt die deutsch-russischen Beziehungen seit Beginn dieses Jahrhunderts auf, konzentriert sich aber besonders auf die Gegenüberstellung von Nationalsozialismus und Bolschewismus. Jede der beiden Diktaturen machte sich ein vö.lig falsches Bild von der anderen. Hitler hatte abstruse Vorstellungen von Sowjetrußland, dessen Einwohner ihm in seinem Rassenhochmut als minderwertige östlinge und Untermenschen erschienen, unfähig, einen Staat aufzutauen, aber auch unfähig, den Armeen der „blond-blauen“ Herrenmenschen ernsthaften Widerstand entgegenzusehen.

Stalin seinerseits wußte vor 1933 nichts mit dem Phänomen des Nationalsozialismus anzufangen. Die Sozialdemokraten waren in seinen Augen weitaus gefährlicher als die nationalsozialistische Bewegung. Die Kommunistische Partei Deutschlands richtete daher in den letzten Jahren der Weimarer Republik ihr Feuer stärker gegen die Sozialdemokraten als gegen die Nationalsozialisten. Stalin hat die Herrschaft Hitlers sicher nicht gewollt, aber er tat auch nichts, den Siegeszug der Nationalsozialisten aufzuhalten. Selbst nach der Machtergreifung war man sich im Kreml über das eigentliche Wesen Hitlers und seiner Massenbewegung im unklaren. Es war gewiß kein Zufall, wenn Stalin 1941 nicht auf den Einmarsch der deutschen Truppen vorbereitet war. Durch die stalinistische Brille gesehen war Hitler ein Handlanger des Monopolkapitalismus, und deshalb konnte er natürlich keinen breiten Anhang im Volk haben. In Moskau scheint man sich lange in dem Wahn gewiegt zu haben, daß das deutsche Proletariat nach einer Weile dem Spuk um Hitler ein Ende machen werde.

Seit 250 Jahren stehen Rußland und Deutschland in einem Wechselverhältnis, in dem sich Bewunderung, Zuneigung, Furcht und Haß sonderbar mischen. Wichtiger als die dynastischen Bande ist der kulturelle Austausch zwischen den beiden lindern gewesen. Die russische Oberschicht bezog elegante Morgenröcke, Schokolade, sentimentale Romane und Mätressen aus Paris, aber ihre Ideen importierten sie mit Vorliebe aus Deutschland. Schiller, Hegel und Marx fanden in Rußland eine zweite Heimat. Freilich blieben den Russen die Ordnungsliebe und die Pedanterie der Deutschen immer etwas unheimlich. In einer Erzählung Gogols wird von Schiller gesagt: „Er war so genau, daß er es sich zur Regel machte, seine Frau niemals öfter als zweimal innerhalb vierundzwanzig Stunden zu küssen, und um ganz sicher zu sein, daß er sie nicht dreimal küßte, tat er niemals mehr als einen Teelöffel Pfeffer in seine Suppe.“

Keiner hinterließ aber in Rußland so tiefe Spuren wie Karl Marx, dessen Werk für die Intelligenzija zur Offenbarung wurde. Lenin blickte in seinen jungen Jahren gläubig zu Karl Kautsky auf, dem großen Ideologen der deutschen Sozialdemokratie, der als der Gralshüter des Marxschen Erbes galt. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit ihrer straffen Gliederung schwebte Lenin wohl als unerreichbares Vorbild für die Partei vor, die er unter gänzlich anderen Bedingungen im zaristischen Rußland aufbauen wollte. Noch nach der Revolution von 1917 hielten die Bolschewisten das deutsche Proletariat für den sichersten und getreuesten Verbündeten der Sowjetmacht.