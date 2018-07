Aus Den Haag meldete das „Hamburger Abendblatt“, daß der niederländische Fremdenverkehrsverband sich bemühe, die Exemplare einer Werbeschrift für Holland, die schon in alle Welt versandt worden sind, zurückzubekommen. Sie sollen eingestampft werden. Uns scheint, daß dies dem Verband nicht gelingen wird. Denn wer ein solches Exemplar besitzt, wird es jetzt erst recht behalten wollen.

Es geht um Rotterdam oder besser: um die Bürger dieser großen und schönen Stadt. Sie werden folgendermaßen geschildert: „Wenn die Rotterdamer versuchen, freundlich dreinzuschauen, dann sehen sie aus wie alte Seeleute, die ein Menuett tanzen wollen. Sie sind so ganz anders als die übrigen Niederländer – materialistisch und überhaupt nicht sentimental. Ihre Trinkfestigkeit haben sie durch den Konsum steuerfreien Alkohols an Bord ihrer Schiffe erworben.“

Offen gesagt: Wenn ich so etwas lese, dann lese ich es gern. Denn hier ist ein Schriftsteller am Werk gewesen, der seine Sache versteht. Sehen wir sie nicht plastisch vor uns, diese Rotterdamer, denen es genauso schwerfällt, freundlich dreinzuschauen, wie alten Matrosen, Menuett zu tanzen? Und dabei ist noch nicht einmal vom freundlichen Blick oder gar von einem Lächeln als Faktum, als einer vollzogenen oder vollziehbaren Tatsache die Rede, sondern nur von einem Versuch. Sie sind nicht sentimental wie ihre übrigen Landsleute. Sie halten etwas von guten Sachen und speziell von guten Tropfen; das haben sie an Bord gelernt.

Es gehört sich nicht, angesichts der so beschriebenen Rotterdamer sentimental zu werden. Dürfte ich es sein, so würde ich den düster dreinblickenden Bürgern der Stadt zurufen: „Ihr meint es ehrlich! Kommt an mein Herz!“

Von den Stadtvätern wird folgender Kommentar zum Text berichtet: „Uns interessiert nicht, ob das stimmt. Aber ein solcher Beitrag in einer Werbeschrift für Holland ist einfach idiotisch.“

Also, es stimmt! Sonst hätten die Stadtväter ja wohl dementiert. Sie hätten ihre Gefühle sprechen lassen können, vorausgesetzt, sie hätten welche. Sie leugnen nicht, brummig zu sein und die Kunst des Lächelns nicht besser zu verstehen als alte Matrosen das Menuett-Tanzen. Sie winken ab: „Als Werbung idiotisch!“ Womit sie dem Werbe-Texter unwillkürlich noch einmal recht geben. Denn dieser ihr Einwand verrät, daß sie materialistisch denken.

Aber hier – im Sachlichen – irren sie vielleicht. Denn schlage ich die Werbeschrift irgendeines Landes auf: die schönsten Frauen, die herrlichsten Weine, die üppigsten Gärten, das schönste Lächeln. So unglaublich viel Paradies, so viel unglaubliches Paradies! Da lob’ ich mir Rotterdam, den einzigen Ort der Welt, wo nach offiziöser Anpreisung die Bürger schon beim Versuch, freundlich zu blicken, aussehen wie alte Matrosen, die Menuett tanzen.

Dorthin, Geliebte, laß uns zieh’n ...