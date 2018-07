Inhalt Seite 1 — Konzert, Märchen und Staatsaktion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hier gibts nicht Neues, außer daß die Zauberflöte 18mal gegeben wurde und das Theater jedesmal bis auf den letzten Platz besetzt war. Keiner will, daß man von ihm sagt, daß er die Oper nicht gesehen habe" — schreibt die Frau Rat Goethe 1793 aus Frankfurt. Noch knapp zwei Jahre zuvor hatte unter dem 9. Oktober 1791 der Korrespondent des Berliner "Musikalischen Wochenblattes" eher lakonisch aus Wien berichtet: "Die neue Maschinenkomödie: Die Zauberflöte, mit Musik von unserem Kapellmeister Mozard, die mit großen Kosten und vieler Pracht in den Dekorationen gegeben wird, findet den gehofften Beifall nicht, weil der Inhalt und die Sprache des Stücks gar zu schlecht sind Der Komponist allerdings gab sich zur gleichen Zeit in einem Brief an seine Frau optimistischer: "Was mich aber am meisten freut, ist, der stille Beifall! —- Man sieht recht, wie sehr und immer diese Oper steigt " In der Saison 1965 ist sie soweit gestiegen, daß die deutsche Schallplattenindustrie Gesamtaufnahmen in sechs verschiedenen Produktionen anbieten kann.

Die Qual, die der Käufer mit der Wahl hat, ließe sich auf den ersten Blick ein wenig verringern. Hi Fi Stereo Fans werden drei der Aufnahmen, die nur monaural vorliegen, gleich verwerfen. Daß sie dabei voreilig handeln, ist zu beweisen.

Ein anderes Unterscheidungskriterium: Vier der sechs Kassetten bieten die Oper als Konzert, enthalten also nur die Musiknummern; die beiden anderen liefern auch gesprochene Dialoge des Schikanederschen Librettos mit.

Die Frage, ob die "Zauberflöte" mit oder ohne Dialoge darzubieten sei, hat beim Erscheinen der vorletzten Aufnahme — mit Klemperer bei Electrola — heftige Diskussionen unter den Kritikern und zudem zwischen den Pressechefs beteiligter Gesellschaften hervorgerufen. In der Tat hat jener Mozartkenner wohl recht, der unlängst in einem Gespräch den Dialog den "entbehrlichsten Teil" in Mozarts "Zauberflöte" nannte. Ich bin allerdings der Meinung, bei einer Schallplatten Gesamtauf nähme nicht entbehren zu sollen, wobei zugegeben sei, daß die Hintergründe und der Beziehungsreichtum des zeitgebundenen Schikaneder Textes, die Ableitungen von Wranitzky, von Gebier und Wielands "Dschinnistan", die Fäden zur Freimaurerei, nach Ägypten, zur Französischen Revolution und ins Hellenentum eher für den Fachmann interessant sind.

Aber ich halte trotzdem dafür, daß etwa Papagenos "Hm, hm!" im Quintett einen Anlaß braucht (er trägt ein Schloß vor dem Mund), des Monostatos "Du feines Täubchen, nur hermina wurde erwischt), die "Rachearie" der Konigin der Nacht oder die g moll Ane der Pamina zuvor eine Begründung erhalten, kurz: daß das dramatische Geschehen auch auf der Platte seine dramaturgische Richtigkeit und Logik hat, auch für Leute, die die "Zauberflöte" kennen, auch für die, die das Textbuch zur Hand nehmen, venn sie die Platten hören, auch für jene, die weite Teile des Schikaneder Textes für antiquiert, lappisch oder von geringerer literarischer Qualität halten.

Verweilen wir noch kurz, für diejenigen, die solches nicht für unwichtig halten, bei der Technik Überflüssig zu betonen, daß die "Unvergänglich unvergessen Kassette aus dem Jahre 1937, so gut sie auch technisch aufgemöbelt wurde, nicht mit den Maßstäben der high ftdehRauschen und Kratzer, in der alten Umdrehungsgeschwindigkeit — wird man sogar liebgewinnen. Die übrigen Platten, auch die alten Mono Aufnahmen, sind alle von sehr guter Oberflädienqualität.

Unterschiede bestehen jedoch in den Aufsprechpegeln und im Klangfarbenspektrum. Bei jeweils gleicher, nämlich linearer Einstellung des Wiedergabe Verstärkers klingt die alte Aufnahme der Grammophon (Fricsay) dunkler ah die übrigen; auch die alte Böhm Auf nähme (Decca) tendiert mehr zu "Tiefen" hin, sie ist aucr ein klein wenig lauter. Die großen Unterschiede in Dynamik und Präsenz zwischen GrammophonBöhm und Klemperer Electrola berühren jedoch bereits das Thema Gesamtkonzeption. Mozarts "Zauberflöte" steht — um ein Bild zu gebrauchen — innerhalb eines Dreiecks aus den Seiten Posse, Märchenspiel und Mysterium. Experten und Freunde der Oper kennen die Details, die Begleithefte aller Kassetten sind zudem ausführlicher als genug. Unter "Gesamtkorzeption" könnte man hier — um im Bild zu bleiben — die Versuche von Dirigenten und DialogRegie verstehen, das Werk so zu akzentuieren, daß es einer oder zwei Seiten des Dreiecks ein wenig näher gerückt wird. Diese Gesamtkorzeption ist bereits ablesbar aus der Wiedergabe der Ouvertüre, dieser durch die drei Bläserakkorde unterbrochenen Mischung aus Sonate und Fuge, in der die Hermeneutiker bereits den Gang Paminens und Taminos "durch Not und Gefahr zur Höhe ihrer Bestimmung im Sonnenreich Sarastros" wiederzufinden glauben.