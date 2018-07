Von Pedro Laín Entralgo

Fünfundzwanzig Jahre nach dem Abschluß der drastischen „Säuberung“ des Lehrkörpers der spanischen Universitäten, die auf unseren Bürgerkrieg folgte, sind fünf Ordinarien von schwerwiegenden Strafmaßnahmen betroffen worden, die offiziell aus disziplinarischen, in Wirklichkeit aus politischen Gründen erfolgten. Drei von ihnen, die Professoren Lopez Aranguren, Tierno Galvan und García Calvo, sind aus ihrer Stellung als beamtete Ordinarien endgültig entlassen worden; zwei weitere, die Professoren Montero Diaz und Aguilar Navarro, wurden auf zwei Jahre von ihrer Professur suspendiert. Angesichts des Ernstes dieser Maßnahmen halte ich es für meine Pflicht – und, das versteht sich, für mein Recht – klar und ehrlich meine Stellungnahme darzulegen und sie allen denen zur Kenntnis zu bringen, die aus dem einen oder anderen Grunde um das Geschick der spanischen Universität besorgt sind.

Die Gründe, auf denen dieses Recht und diese Pflicht ruhen, sind sehr verschiedener Art. Allen voran die wichtige Tatsache meiner Zugehörigkeit zur Universität. Die Universität ist mein Haus, und nichts was in ihr vorgeht, kann mir gleichgültig sein. Wenn es um die Institution geht, zu der er gehört, darf und kann der Universitätsprofessor nicht ein einfacher besoldeter Fachbeamter für den Unterricht in Physiologie, Latein oder Prozeßrecht sein. Diese nicht allein verwaltungsmäßige und technische Bindung verpflichtet ihn, seine Position zu Vorgängen und Ereignissen, bei denen das Wesen der Universität auf dem Spiel steht, offen zu bekunden.

Zu diesen Gründen allgemeinen Charakters kommen, wie ich glaube, in meinem Fall mindestens zwei Gründe persönlicher Art hinzu. Als ich Rektor der Universität Madrid war, veröffentlichte einer ihrer Ordinarien in einer französischen Zeitschrift einen Artikel politischer Natur, an dessen Inhalt die spanische Regierung Anstoß nahm. Aus diesem Kreise erhielt ich eine Anweisung, die mich veranlassen sollte, Schritte gegen den Verfasser des Artikels zu unternehmen. Meine Antwort war die folgende: „Solange ich Rektor der Universität Madrid bin, wird aus politischen-Gründen gegen keinen ihrer Professoren ein Verfahren eröffnet werden.“ Und obwohl es in jenem Fall an Gründen und Vorwänden nicht gefehlt hätte, ein „rein akademisches“ Verfahren einzuleiten, blieb die erwähnte Anweisung unbefolgt. Die bescheidene Autorität in solchen Fragen, die ich auf Grund des damaligen Verhaltens vielleicht beanspruchen darf, wird durch eine weitere Tatsache gestützt, nämlich dadurch, daß ich vor zehn Jahren unter dem Titel „Die geistige Situation der studentischen Jugend“ (Madrid 1955) eine Schrift veröffentlicht habe, in der vorausgesagt wurde, was sich in dieser Jugend mit Wahrscheinlichkeit ereignen würde, wenn man nicht ihren legitimen Bestrebungen bald und in angemessener Weise entgegenkomme.

Allein in Wahrnehmung meines Rechts und meiner Pflicht als Universitätsprofessor und ohne mir eine andere Vertretung als die meines eigenen Gewissens anzumaßen, lege ich Wert darauf, meine persönliche Stellungnahme zu den Maßnahmen gegen die erwähnten Professoren und zu dem Konflikt, der in diesen Maßnahmen eine so bedauerliche Folge nach sich gezogen hat, hier zum Ausdruck zu bringen.

Vor allem andern muß ich wiederholen, was schon oben angedeutet wurde: daß solche Sanktionen in Wirklichkeit Maßnahmen politischen Charakters sind und nicht – wie der Buchstabe der öffentlichen Verfügung, mit der sie bekanntgegeben wurden, zu insinuieren scheint – Ergebnisse eines rein disziplinaren akademischen Verfahrens. Eine andere Meinung zu vertreten, wäre ein Machiavellismus billigster Sorte, ein Machiavellismus, der niemanden betrügen kann. Alle des Lesens kundigen Spanier, angefangen bei denjenigen, die die Maßnahmen verhängt haben, bis zu denen, die dem Leben der Universität am fernsten stehen, wissen sehr gut, daß dem so ist. Die Absicht, den angeblich „unpolitischen“ Charakter dieser Strafmaßnahmen zu verteidigen, wäre also eine nutzlose Torheit.

Trotzdem ist es notwendig, in Ruhe die Voraussetzungen zu überprüfen, auf denen ihre Begründung formell ruht. Nach dem Buchstaben des Verordnungsblattes wären die Professoren López Aranguren, Tierno Galván, García Calvo, Montero Diaz und Aguilar Navarro Hochschullehrer, die auf eine ursprünglich indifferente und disziplinierte Studentenschaft eingewirkt hätten, um sie zu einer bestimmten Haltung zu bewegen und ihnen nahezulegen, dabei in einer bestimmten Form vorzugehen. Nichts ist irriger als das. Meine erwähnte Schrift von 1955 – und etwas Wichtigeres und Entscheidenderes als das: eine reale Kenntnis des spanischen Universitätslebens nach 1939 – zeigt klar und deutlich, daß die „Unruhe“ unserer Studenten seit langen Jahren besteht und daß einer ihrer Gründe ihre Vertretung in den Studentenausschüssen betrifft. Niemand, der vorgibt, sich mit der heutigen spanischen Universität, wie sie wirklich ist, zu befassen, kann eine so offenkundige Realität verkennen.