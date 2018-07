Inhalt Seite 1 — Patens Sorgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sabinchen ist drei Jahre alt, sie muß ein Prachtkerl mit großen braunen Augen sein, ich kenne sie nur von Photos. Meine Besuche bei ihr habe ich von einem Monat auf den anderen verschoben, ihre Eltern zürnen mir deshalb schon sehr. Sabinchen ist mein erstes Patenkind. Das zweite heißt Alexandra und ist zwei Jahre alt. Als sie noch in den Windeln lag, gab ich ihr die Flasche, heute beobachte ich skeptisch die Erziehungsversuche ihrer Mutter, die meine Patentochter mit der Zuckerdose spielen läßt. Jeannettchen ist Nummer drei. Blond, blauäugig, dick und zwölf Monate alt. Sie verschlingt Berge von Mohrrübenbrei und strahlt auch dann, wenn ich meinen Dackel zu ihr ins Bett setze.

Ob Sabinchen, Alexandra oder Jeannettchen, alle drei erfüllen mein Patenherz mit Stolz, belasten mich aber mit einem ständig schlechten Gewissen. Mir sind weder ihre Geburtsdaten gegenwärtig, und auch wenn ich ahne, daß sich das Geschäft eines Paten nicht in der Auswahl der Geschenke zu den diversen Festtagen erschöpfen soll, so weiß ich doch aus Erfahrung, was die Eltern von dem Patenonkel erwarten; Den Serviettenring zur Taufe, Bücher zu Weihnachten, hin und wieder einen Brief, etwas fürs Sparbuch und eine Einladung in die Ferien.

Nun sind meine drei noch in dem Alter, wo neben Blumen für die Mutter Bilderbücher auf der Geschenkliste des Patenonkels stehen. Was schenke ich Sabinchen, Alexandra, Jeannettchen zu Weihnachten? In rührender Weise reihen hilfsbereite Buchhändlerinnen vor mir ihre Kollektionen von Kinderbüchern auf, sorgfältig sortiert für das entsprechende Alter. Ich denke an die kritischen Mütter und wage nicht, mich zu entscheiden: Zu kindisch, zu albern, zu grob gezeichnet, zu abstrakt, zu unheimlich. Wer garantiert mir, daß meine Patenkinder nicht während des Vorlesens oder Betrachtens der Bilder einen seelischen Knax fürs ganze Leben bekommen. Weiß ich, ob jenes oder dieses Buch dem kindlichen Gemüt adäquat ist.

Ich brauche nur an meine Kindheit zu denken. Großvaters Hermann-Löns-Bücher haben mich ständig verfolgt, die Lüneburger Heide meide ich noch heute.

Oder ich denke an die Reime im „Ball der Tiere“ („Wir geben einen Ball, sagte die Nachtigall“), die ebenfalls Dauerschäden verursacht haben müssen. Lese ich auf einer Speisekarte „Makkaroni“, so füge ich automatisch, mitunter hörbar, hinzu „wieherte das Pony“. Höre ich von Klops, murmele ich „knurrte der Mops“, oder von Tee, dann muß ich sagen „bat das Reh“. „Was wollen wir tanzen?, fragten zwei Schimpansen. Einen Walzer von Strauß, sagte die Fledermaus.“

Dann war da das „Männlein in der Gans“. Else Eisgruber hatte es so plastisch gezeichnet, daß mich noch heute bei der Weihnachtsgans Rührung überkommt und ich zu fasten gezwungen bin. Meine Aversion gegen Kräuter jeder Art (auch Petersilie auf Kartoffeln) rührt vom „Weh-Weh-Marielein“ her, die über zig Seiten gesundet: „Spülst du mit Salbei stets dein Mündeben, wirst du dich nie erkälten, Kindchen.“

Ich habe als Junge um jeden Fußball und Fußballplatz einen großen Bogen gemacht, nur weil mir die Geschichten vom Doktor Quak in bleibender Erinnerung sind, der eingreifen mußte, als beispielsweise Mucki Schwingebein die Köchin Löffeldrin mit seinem Ball traf: „Ach Gott, wie fiel das Weiblein hin. Ins Krankenhaus kam es hinein, die Kosten zahlt Herr Schwingebein.“