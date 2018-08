Die „Tuer“ und die „Merker“ leben bei uns nebeneinander her

Von Ulrich Lohmar

Der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Dr. Ulrich Lohmar ist Verfasser einer Studie über innerparteiliche Demokratie und Herausgeber des Bandes „Deutschland 1975“

Politik sei keineswegs die Kunst des Möglichen, sondern vielmehr die andere Kunst, das Notwendige möglich zu machen. So hat es Carlo Schmid formuliert. Allerdings entzieht sich das Notwendige auch in der Demokratie der objektiven Feststellung; die Wähler entscheiden darüber, was sie für notwendig halten, oder sie sollten doch wenigstens das tun.

Welchen Aufgaben der Politk man aber auch den Vorrang geben mag, auf Planung kann eine politische Führung heute nicht mehr verzichten. Die Frage ist nur, wie und für was sie plant. Hartmut von Hentig hat einmal gemeint, Planung bedeute, seine Arbeit so einzurichten, daß sich nichts unvermutet rächen könne. Der Wissenschaftsbericht der OECD formuliert ein wenig differenzierter und sieht die Chance der Planung darin, Konsequenzen aufzuzeigen, Alternativen nebeneinanderzustellen und so künftige Entscheidungen zu rationalisieren.

Gehen wir einmal von diesen handlichen Definitionen aus. Wir meinen mit Planung hier nicht die zentrale Verwaltungswirtschaft, das beliebte Demonstrationsmodell der Nationalökonomen; auch nicht eine über ein Jahr hinausreichende öffentliche Haushaltspolitik, um die beiden extremen Formen staatlicher Planung – Maximum und Minimum sozusagen – zu nennen. Hier soll von den Möglichkeiten einer freiheitlichen, dispositiven Rahmenplanung die Rede sein.

Unser Bundeskanzler allerdings mag sich auch damit nicht befreunden. In seiner zweiten Regierungserklärung hat er sein Mißvergnügen über die Planung wiederum ausgedrückt. Sein Denken scheint nach wie vor von der Vermutung bestimmt zu sein, Planung sei freiheitsfeindlich. Erhard geht wohl von der Vorstellung aus (seine „formierte Gesellschaft“ deutet es an), daß wir noch immer in einer natürlichen Welt lebten; unsere Zivilisation aber ist ein künstliches und kunstvolles Getriebe. Die planende Disposition bei der Entwicklung der Gesellschaft erscheint ihm als Widerspruch zur persönlichen Gestaltungskraft der Bürger. Der Kanzler verzichtet damit allerdings auf Politik in dem Maße, wie politische Führung von der Planung abhängt. Dabei darf man Erhard sicher nicht zu denen zählen, die Planung nicht für möglich halten. Seine Wahlkampfstrategie etwa ließ die Planungsgrundlagen der Soziologen und Sozialpsychologen durchaus nicht unberücksichtigt, aber in der politischen Führung des Staates vertraut der Kanzler mehr auf das Gefühl der Fingerspitzen als auf alternative Planungsvorschläge, die sich mit den Mitteln und Methoden der Entscheidungsforschung finden lassen.