Die „Romane für junge Leute“ sind so rasch von der Bildfläche verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Mangel an Autoren? Kein Interesse bei den sogenannten jungen Leuten? Es war alles in allem eine gefährliche Kategorie, gleichsam dazu herausfordernd, von allen mißverstanden zu werden. So zögert man, den folgenden „Roman für junge Leute“ anzukündigen –

Barbara Bartos-Höppner: „Die Bucht der schwarzen Boote“; Union Verlag, Stuttgart; 187 S., 10,80 DM.

Dieses Buch ist ein „anspruchsvolles Jugendbuch“, ein „Roman für Zwanzigjährige“, zugleich aber ein Beweis dafür, wie zweischneidig der Begriff „Jugendbuch“ wird, wenn ein Autor einen ausgezeichneten Roman herausbringt, der in eine just in Mißkredit geratene Kategorie fällt. Man kann nur sagen: Dies Buch ist ein „Roman für junge Leute“ und trotzdem gut.

Es spielt in Irland, erzählt die Geschichte einer Familie auf einer Insel vor der Westküste und besitzt alle Vorteile eines guten, sagen wir angelsächsischen Unterhaltungsromans: sicher und lebendig gezeichnete Charaktere, klar erzählte Handlung, natürliche Spannung, ausgezeichnet getroffene Atmosphäre, ansprechende Mischung von Humor und distanzierter Lebensbetrachtung, ruhig und stilbewußt gehandhabte Sprache. Die Geschichte von den vier O’Neill-Kindern samt ihrem strengen Vater, von der schönen Ita, die die Armut und Plage der Insel haßt und nach London geht, von Johnjo, der dort Lastwagenfahrer ist, ein Unglück verursacht und dadurch merkt, daß Fortschritt nicht alles ist, von Eileen, die die Insel liebt und sich dort verheiratet, und von dem jungen Patrick, den die anderen Kinder der Insel zum König ausrufen, besitzt „erwachsene“ Qualitäten.

Barbara Bartos-Höppner erzählt gelassen ihre Geschichte von vergnügten und verbohrten Menschen, die es schwer haben und nicht immer schaffen, es sich leichtzumachen. Sie vermeidet immer Schwarzweiß-Zeichnungen und hat diesen Roman in der gleichen nachdenklichen Objektivität geschrieben, die auch ihre historischen Romane auszeichnet.

Sie gesteht ihren „jungen Lesern“ die Reife oder einfach den Instinkt zu, Schlußfolgerungen zu ziehen und sich selbst ein Urteil zu bilden. Ihr Beispiel sollte Schule machen, denn Bücher wie die ihren gehören zu den wenigen deutschen Jugendbüchern, die beim internationalen Vergleich bestehen können. sy