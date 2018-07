P.O., Washington, im Dezember

Amerikas Linke marschiert, demonstriert, veranstaltet sit-ins und teach-ins überall im Lande. Amerikas Linke protestiert gegen Washingtons Haltung im Vietnamkrieg. Der Marsch aufs Weiße Haus in der vergangenen Woche war vorläufiger Höhepunkt der zahllosen Protestaktionen. In Washington sollte die Frage des Präsidenten beantwortet werden: „Was würdet ihr an meiner Stelle tun?“ Aufgerufen zu dem Marsch hatte eine Organisation mit dem Namen SANE. Sie fordert die Einstellung der Bombardierung Nordvietnams, sie schlägt vor, daß die Amerikaner ihre Truppen nicht mehr verstärken und den Gegner auffordern, das gleiche zu tun. Sie verlangt eine Friedensregelung auf den Grundlagen des Genfer Abkommens von 1954. Und sie möchte die Vietcong am Verhandlungstisch als „unmittelbar am Kriege beteiligte Partei“ akzeptieren. Nach den Vorstellungen von SANE müßte die Bildung einer repräsentativen neuen Regierung in Saigon eine Voraussetzung dieser Regelung sein. Außerdem befürwortet die Organisation die Einsetzung einer internationalen Kommission, die über die Einhaltung des Waffenstillstands, die Rechte der Minoritäten und die Neutralität der beiden vietnamesischen Staaten wachen soll.

Obwohl SANE den Marsch organisierte und weitgehend kontrollierte, nahmen an ihm auch Gruppen mit weitaus radikaleren Programmen teil. Der Versuch der Organisatoren, Schilder und Spruchbänder zu zensieren, scheiterte. Die Bewegung gegen den Vietnamkrieg umfaßt ein zu breites Band des politischen Spektrums – es reicht von Katholiken zu Kommunisten, von gemäßigten Pazifisten zu zornigen Negern. Man kann sie nicht auf einen politischen Nenner bringen.

Aber diese Bewegung ist ein Phänomen, das nicht mehr ignoriert werden kann. Sie ist ein Protest der Jugend, vor allem der Studenten, ein Protest gegen die Klischees des „American way of life“. Bisweilen scheint es, als nutzten die Demonstranten die Gelegenheit, um ein letztes Mal Jugend und Freiheit zu zelebrieren, ehe sie sich in die Vorstädte zurückziehen, in Familie und Beruf, und an die Altersversorgung denken. Es ist der Versuch, Verantwortungsbewußtsein zu zeigen in einem Lebensalter, in dem Unverantwortlichkeit noch erlaubt ist. Der Pendel ist zurückgeschlagen vom McCarthyismus und der Dulles-Ära mit ihrem unbeirrbaren Glauben an die gute Sache des Westens und mit den Klischeevorstellungen vom Kommunismus.

Es gibt keine bestimmte politische Gruppe, die eine beherrschende Rolle in dieser Antibewegung spielt. Sie trafen sich in der vergangenen Woche zu einer viertägigen Konferenz in einem schäbigen Washingtoner City-Hotel. Hundert verschiedene Organisationen waren vertreten. Diese Zusammenkunft war organisiert vom „Nationalen Koordinierungskomitee für die Beendigung des Krieges in Vietnam“. In ihm wirken die liberalen „Studenten für eine demokratische Gesellschaft“ ebenso mit wie die marxistische „Bewegung 2. Mai“ oder die linksextremistische Negerorganisation „W. E. B. Dubois Society“. Und wie gewöhnlich ist es die radikale Linke, die mit der klarsten Konzeption versucht, den Ton anzugeben. Hauptaufgabe des Komitees ist neben der Schaffung eines zentralen Apparates der Kampf gegen das Rekrutierungsprogramm der Regierung. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten und das Mißtrauen der meisten gegen einen allzu engen Zusammenschluß machen die Kooperation jedoch sehr schwierig.

Die meisten Teilnehmer waren jung. Die Männer trugen enge Hosen, um einige Zentimeter kürzer als die konventionelle Mode. Wenige hatten Bärte. Die Mädchen schienen ein wenig schlampiger gekleidet als die Mehrzahl ihrer amerikanischen Geschlechtsgenossinnen. Aber schließlich waren fast alle Studenten. Und auf dem Campus nimmt man es mit der Kleidung ohnehin nicht so genau. Es läßt sich nicht sagen, wie viele junge amerikanische Bürger durch diese Delegierten in Washington vertreten wurden. Zehn Prozent, sagen manche – aber das ist nur eine Schätzung. Tatsächlich haben die Proteste bisher keinen erkennbaren Einfluß auf die Politiker gehabt, ebensowenig wie auf die kämpfende Truppe oder auf die öffentliche Meinung. Aber sie haben der Öffentlichkeit demonstriert, daß die Amerikaner nicht einmütig hinter Washingtons Vietnampolitik stehen.

Es gibt auch eine andere Opposition gegen Johnson. Ihre Vertreter kommen aus dem entgegengesetzten Lager. Einige führende Republikaner beabsichtigen, die Vietnampolitik zum Thema der bevorstehenden Kongreßwahlen zu machen. Sie fordern eine Ausweitung der Bombenangriffe auf Nordvietnam. Nachdem jede Woche mehr Trauertelegramme an amerikanische Mütter verschickt werden müssen – 240 waren es in der vergangenen Woche – sind für diese Republikaner Bomben ein billiges Mittel, amerikanische Menschenleben zu schützen. Diese Forderung wird von den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Nixon und Goldwater ebenso wie von den Führern der Minderheiten im Senat und Kongreß vertreten.

Entschiedene Opposition gegen den Krieg kam nur von zwei Senatoren – von Wayne Morse, einem politischen Exzentriker, und von Ernest Gruening aus Alaska, einem ebenso aufrechten wie brillanten Mann ohne Gefolgschaft. Die Führer der Mehrheit im Senat, Mansfield und Fulbright, zeigen ihr Unbehagen an der Situation, ändern freilich können sie wenig. Die Opposition im Senat konnte bisher nur vorschlagen, eine Debatte über den De-facto-Krieg auf die Tagesordnung zu setzen. Bislang ist sie nicht einmal damit durchgedrungen. Und es sieht so aus, als gelänge es dem Präsidenten, diese Diskussion auch weiter zu verhindern. Auf eine Übereinstimmung in den Fragen der Vietnampolitik scheint sich Johnson also auch in Zukunft verlassen zu können.