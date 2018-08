Inhalt Seite 1 — Ulbricht flirtet mit Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Dezember

Ostberlins Bemühungen in Paris waren ursprünglich propagandistischer Natur. Vor dreieinhalb Jahren wurde unter Vorsitz des rehabilitierten Altkommunisten und DDR-Staatssekretärs Franz Dahlem eine deutsch-französische Gesellschaft gegründet. Aus naheliegenden Gründen mußte Dahlem darauf verzichten, die Bevölkerung Mitteldeutschlands mit Frankreich und seinen Bürgern an Ort und Stelle bekannt zu machen. Aber die französische Schwesterorganisation, in der die Kommunisten den Ton angeben, schickte Franzosen hinter den Eisernen Vorhang. Besonders zur Ferienzeit meldeten die DDR-Zeitungen täglich Besuche französischer Jugendlicher in Magdeburg, Dessau, Berlin oder in Ferienlagern an der Ostsee. Sie berichteten über französische Parlamentarier- und Gewerkschaftsdelegationen, über einen Kongreß mit 200 französischen Pädagogen in Weimar und Dresden oder über Künstlerverpflichtungen. Julietto Greco bezauberte mit ihren rauchigen Chansons die Musikfreunde, Françoise Sagan mit „einem gewissen Lächeln“ die Leser. Heute bestehen schon über 100 „Städtefreundschaften“ zwischen Stadtparlamenten und Freundschaftskomitees in Frankreich und der DDR. Ostberlin läßt sich dieses Unternehmen viel kosten.

Die französische Regierung hat auf besorgte Bonner Anfragen wiederholt und beruhigend erklärt, es handele sich bei alledem vornehmlich um kommunistische Aktivitäten. Aber ein Trost ist das kaum, denn Frankreichs Kommunisten sind sehr stark, und ihre festgefügte Organisation überspannt das ganze Land. Die ganze Wahrheit enthielt diese Auskunft auch nicht, denn zu den parlamentarischen Besuchergruppen gehörten nicht nur Kommunisten. Sie kamen aus fast allen Parteien, auch Gaullisten waren darunter, und mit den Politikern kamen Presse und Fernsehen, die in Wort und Bild nicht ungünstig über den Staat und das tägliche Leben von über 17 Millionen Deutschen berichteten. Was sie sahen, hob sich ja in geradezu freundlichen Farben von der jahrelangen Schwarz-weiß-Malerei des Kalten Krieges ab. Über den 16. Jahrestag der DDR-Gründung berichtete das staatliche französische Fernsehen als einziger westlicher Sender.

Heute vergeht kaum ein Tag, an dem Ulbrichts Presse und Rundfunk nicht über Differenzen zwischen Bonn und Paris berichteten. So wurde Bonn beschuldigt, es habe de Gaulle brüskiert, als es nach dem Auszug der Franzosen aus der EWG eine Ministerratssitzung verlangte. Die SED begrüßte den Entschluß Frankreichs, sich nicht an dem NATO-Manöver Fallex 66 zu beteiligen, und feierte den General bei jeder Gelegenheit als den Mann, der keine Änderung der Nachkriegsgrenzen in Europa wünscht.

Walter Ulbricht sprach im Fernsehen von einer „deutsch-amerikanischen Verschwörung“ gegen Frankreich und empfahl der Bundesregierung, sich an der realistischen Einstellung des Generals gegenüber der Sowjetunion ein Beispiel zu nehmen. Er schickte auch Grußtelegramme an den französischen Staatspräsidenten, die zwar nicht beantwortet, aber auch nicht zurückgewiesen wurden. Und Franz Dahlem beschwor in einer Huldigung zum 14. Juli im SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ die Revolution als Bindeglied und behauptete, die Prinzipien dieser Revolution seien nur in der DDR, dem besseren Deutschland, verwirklicht. verlangte im gleichen Absatz von den Franzosen aber auch „festere Formen gleichberechtigter Zusammenarbeit, zunächst auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet“.

Die jungen Planer im Ostberliner Außenhandelsministerium, in dem heute mehr wichtige außenpolitische Fäden zusammenlaufen als im Außenministerium, meinen, das alte englische Wort, daß der Flagge der Handel folge, müsse heute umgekehrt verstanden werden: Heute folge dem Handel die Fahne. Nach dieser Maxime hat die DDR-Außenpolitik schon einige Erfolge errungen. In Paris konnte eine schon recht aktive Zweigstelle der Kammer für Außenhandel errichtet werden. Regierungsfunktionäre in Ostberlin behaupten, für die Zeit nach den Bundestagswahlen sei der DDR von der französischen Regierung der Austausch von Handelsmissionen in Aussicht gestellt worden.

In der Tat gibt es in den gegenseitigen Beziehungen eine aufsteigende Linie. Schon im Frühjahr vergangenen Jahres besuchte Ministerpräsident Pompidou die Kollektivausstellung der DDR auf der Pariser Messe. Frankreich ist der größte westliche Aussteller auf den Leipziger Messen geworden. Mit Hilfe des staatlichen Konzerns Renault können in Ludwigsfelde bei Berlin wieder schwere Lastwagen gebaut und durch eine auf langfristigen Kredit gelieferte Kunstfaserfabrik in Schwedt Produktionslücken geschlossen werden. Französische Facharbeiter und Ingenieure wurden zur Montage der Fabriken gleich mitgeliefert. Die Ostberliner Wirtschaftsfunktionäre sagen, neue Verträge seien in Vorbereitung – und auf französischen Wunsch seien durchaus nicht alle veröffentlicht worden, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden. Das läßt sich natürlich nicht nachprüfen, aber die vielen großen Firmen, die auf der Leipziger Messe auftreten, haben zweifelsohne Geschäfte gemacht. De Gaulles Ostpolitik füllt überall die Auftragsbücher seiner Industrie.