Das Unbehagen am Tourismus in seiner gegenwärtigen Form breitet sich zusehends aus. Mancherlei Kulturkritiker eifern gegen Massentourismus, Urlaubskonformismus und Enthemmung im Urlaub. Neuerdings treten auch Soziologen und Psychologen vor und erklären, daß sie sich dem Phänomen des Massentourismus verpflichtet fühlen. Bei einer Tagung der Evangelischen Akademie in Loccum zum Thema „Verantwortung für den Fremdenverkehr“ definierte der Kieler Soziologe und Pädagoge Dr. Giesecke Indizien des Unbehagens als Abwehrversuche privilegierter Kreise, denen die fortschreitende Sozialisierung des Reisens nicht paßt.

So entpuppt sich namentlich das Schlagwort vom Massentourismus als gedankenloses Interpretationsklischee, das durch die Entwicklung schon längst überlebt ist. Eine Konsumgesellschaft, die jährlich Millionen Menschen in Urlaub schickt, kann nun einmal nicht ohne Organisation auskommen.

Immerhin geht es nicht ausschließlich darum, die großen, friedlichen Völkerwanderungen zu lenken – man will das Vergnügen ja auch möglichst billig haben. Schließlich gebührt den Reiseunternehmern das Verdienst, dem Tourismus Länder erschlossen zu haben, von denen man früher nicht einmal zu träumen wagte. Und letzten Endes ist kein Mensch gezwungen, auf den vorgeschriebenen Pfaden zu wandeln. Wenn zum Beispiel heute Bildungsreisen nicht mehr sonderlich gefragt sind, keimt der Verdacht, daß sie eine gewisse Popularität nur deshalb erlangt hatten, weil das Gros sie sich nicht leisten konnte.

Wie aber steht es mit dem Urlaubskonformismus?

Bei Scharnow wurden auch in diesem Jahr 40 Prozent aller Flugreisen nach Mallorca gebucht; im Jahr 1964 sogar 60 Prozent. Man darf jedenfalls nicht vergessen, daß breite Schichten der Bevölkerung sich erst seit etwa zehn Jahren eine Urlaubsreise leisten können. Außerdem ist ein Arbeiter oder Angestellter bei einer Reise, gleichgültig ob ins In- oder Ausland, kulturellen Beanspruchungen ausgesetzt, die Schule und Milieu bislang nicht von ihm gefordert hatten. Was Wunder, wenn es im Urlaub zu Enthemmungen kommt! Und es ist nur erstaunlich, daß ausgerechnet eine Gesellschaft, die den Genuß diskriminiert, darüber verblüfft ist, daß der Urlaub, zumindest in einer Nebenfunktion, auch als Ventil dient.

Die Rückschlüsse des Soziologen stehen im Widerspruch sogar zur Rechtspflege: Man sollte den Urlaub nicht als Pflicht zur Erholung betrachten. So gesehen, wären Ferien nichts anderes als eine abzuarbeitende Freizeit – mit dem gebräunten Antlitz als fragwürdiger Beweis. Ferner sollte man auch nicht alle Genüsse für die wenigen Urlaubstage aufsparen, um dann ebenso gierig wie sinnlos ins volle zu greifen.

Vielleicht wird es ja einmal möglich sein, den Reisenden im Urlaub weitgehend von seinem eigenen sozialen Milieu zu befreien. Aber die pädagogische Aufgabe bleibt. 80 Prozent aller Bundesbürger sind Absolventen der Volksschule; ihre kulturellen Erfahrungen sind gering. Hier zeichnet sich für die Reiseunternehmer eine lohnende Zukunftsaufgabe ab. Die Tagung in Loccum zeigte, daß sie nicht zögern, von den Erkenntnissen der Soziologie und der Pädagogik zu profitieren: Der Reiseführer, der jahrelang nur ein Organisator war, soll sich zusehends in einen psychologisch versierten Reisepädagogen verwandeln. Klaus Zellmann