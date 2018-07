Zahlreiche Volksaktionäre haben sich in den letzten Tagen von ihren Papieren abgewandt. Sie wollten dem anhaltenden Kursverfall nicht länger zusehen und zogen es vor, den Verkaufserlös zum Weihnachtseinkauf zu verwenden. Soweit er nicht „umgeschichtet“, das heißt zum prämienbegünstigten Sparen benutzt wird. Auf diese Weise wird zwar die Eigentumsbildung nicht gefördert, aber der Staat doch wenigstens um einige Mark Steuern geschädigt. Zu keinem Zeitpunkt ist die Problematik der Eigentumsförderung deutlicher geworden als in diesen Wochen.

Der Kurs der Veba-Aktien wird noch immer bei 210 Prozent gestützt. Wer das bezahlt, ist noch von keiner Stelle deutlich gesagt worden. Sicher ist, daß die Konsortialbanken von sich aus einiges Material aufgenommen haben, allmählich aber die Freude an der Stützung verlieren, zumal das Angebot aus Zeichnerkreisen eher wächst als zurückgeht. Der derzeitige Vorstandssprecher der Veba, Professor Hartmann, versuchte zwar, durch Hinweise auf die steigende Ertragskraft der Gesellschaft sowie auf ihre ausgedehnten Investitionspläne in der Öffentlichkeit „gut Wetter“ zu machen. Doch offensichtlich erwiesen sich die Befürchtungen, die Kursstützung könnte in absehbarer Zeit unterhalb von 210 stattfinden, als stärker.

Kräftig unter Druck geraten sind die Aktien der Preussag. Noch vor wenigen Monaten hatte die Veba, um ihre Beteiligung auf eine „Schachtel“ aufzurunden, für nom. 25 Millionen Mark Preussag-Aktien einen Kurs von 280 Prozent gezahlt. Heute ist der Preussag-Kurs auf 180 Prozent zurückgefallen. Im Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist kein Grund für einen derartigen Kursverfall zu suchen. Sicherlich, der Bergwerkszweig ist nicht auf Rosen gebettet, und auch das Mineralölgeschäft kann nicht gerade glänzend gewesen sein. Aber ein Kurssturz um 25 Prozent des Wertes seit der letzten Hauptversammlung erscheint doch mehr als übertrieben.

Und mit der VW-Aktie steht es nicht anders. Aus dem letzten Aktionärsbrief geht hervor, daß 1965 eine Umsatzsteigerung um etwa 14 Prozent zu erwarten ist. Aber nicht das wurde von der Börse „beachtet“, sondern die Bemerkung, daß sich der Rekordgewinn des Jahres 1964 von 70 Mark je Aktie für das Geschäftsjahr 1965 nicht wiederholen wird. Ob aber tatsächlich eine echte Schmälerung der Ertragsmarge eingetreten ist, kann erst eine eingehende Bilanzanalyse zeigen. Dabei wird zu beachten sein, daß mit großer Wahrscheinlichkeit die Abschreibungen kräftig gestiegen sind und am Gewinn gezehrt haben. Viele Aktionäre haben sich jedoch nicht davon abhalten lassen, ihre VW-Aktie zu ständig fallenden Kursen abzustoßen. Mit 470 Prozent ist ein neuer Jahrestiefstand erreicht worden.

Trotz der recht betrüblichen Kursentwicklung der deutschen „Volksaktien“ muß eines festgehalten werden: Sowohl der Preussag- als auch der VW-Zeichner kann auch heute noch, nach einer langen Zeit der Börsenbaisse, seine Papiere mit einem recht beträchtlichen Gewinn abstoßen. Niemand ist also hier um sein Geld „gebracht“ worden. Bei der Veba sieht es insofern ein wenig anders aus, als der Zeichner beim heutigen Kurs die An- und Verkaufsspesen einbüßt. Seriöse Banken haben aber von vornherein darauf hingewiesen, daß sich der Wert der Veba-Aktie erst langfristig zeigen kann. Wer sie aus Spekulationsgründen erworben hat, darf sich nicht beklagen, wenn seine Rechnung nicht aufgegangen ist. K. W.