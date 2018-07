Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Polarisierte Elektronenstrahlen

Wie für den Chemiker das polarisierte (in einer Ebene schwingende) Licht ein wichtiges Hilfsmittel zur Analyse von Substanzen ist, können polarisierte Elektronenstrahlen dem Physiker beim Studium der elementaren Materiestruktur helfen. Deshalb suchen seit drei Jahrzehnten Forscher an zahlreichen physikalischen Instituten der ganzen Welt nach einer Möglichkeit, hochgradig polarisierte Elektronenstrahlen zu erzeugen. Ein solches Verfahren haben jetzt der Privatdozent an der Technischen Hochschule Karlsruhe, Dr. Joachim Keßler, der Diplom-Physiker Klaus Jost und Mitarbeiter gefunden.

Elektronen, die kleinsten elektrischen Ladungsträger, sind durch den sogenannten Spin, einen Drehimpuls, gekennzeichnet, der den Teilchen Eigenrotationen unterschiedlicher Richtungen verleiht. Sind nun die Spins aller Elektronen eines Strahls einheitlich ausgerichtet, dann spricht man von einer hundertprozentigen Polarisation. Bislang erreichten Wissenschaftler der Yale-Universität unter großem experimentellen Aufwand lediglich einen Polarisationsgrad von etwa 50 Prozent.

Dem Karlsruher Physikerteam gelang es nun, durch ein einfaches Verfahren Elektronenstrahlen mit einem Polarisationsgrad von mehr als 85 Prozent herzustellen. Vereinfacht dargestellt läßt sich dieses Verfahren so beschreiben: Elektronen, die auf eine bestimmte Geschwindigkeit gebracht wurden, treffen auf ein Atom, das einen Teil der Partikel nach verschiedenen Richtungen hin reflektiert. Fängt man nun die unter einem bestimmten Winkel reflektierten Elektronen ein, dann weisen diese eine hochgradige Polarisation auf.

Bemerkenswert ist der geringe Aufwand, mit dem dieses Ergebnis erzielt wurde, das den Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physikern neue, bisher nicht realisierbare Forschungsmöglichkeiten eröffnet.

Ältester Chinese

Wichtige Zeugnisse für die Abstammung des Menschen von affenähnlichen Vorfahren sind Knochenteile von einigen Dutzend sogenannter Pekingmenschen, die in den letzten Jahrzehnten bei Peking, später auch in Südchina gefunden wurden. Diese Funde sind etwa 400 000 Jahre alt.