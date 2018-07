Der Abschluß für 1964, den die Hamburger Werft Blohm & Voss AG erst jetzt vorlegte, hat natürlich nur noch historischen Wert. Immerhin läßt er bereits deutlich werden, daß das Unternehmen, das von den Hamburger Werften am längsten unter dem allierten Produktionsverbot zu leiden hatte, auf dem besten Wege ist, innerhalb der deutschen Werftindustrie wieder eine bedeutende Rolle zu spielen. Geschafft hat es die Gesellschaft, deren Aktienkapital von 20 Millionen Mark sich je zur Hälfte im Besitz von Phoenix-Rheinrohr und der Familie Blohm befindet, durch eine klare Konzeption: Stärkung der schiffsneubauunabhängigen Fertigungszweige und Bevorzugung des Spezialschiffbaus. Das Wettrennen im Bau von Riesenschiffen will die Werftleitung nicht mitmachen.

Erreicht wurde im Geschäftsjahr 1964 eine um 26 Prozent auf 257,6 Millionen gestiegene Bilanzsumme, eine um 55 Prozent auf 180,2 Millionen erhöhte Gesamtleistung, eine Umsatzausweitung um 76 Prozent auf 182,4 Millionen sowie ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Vorjahr mußten zum Verlustausgleich der gesetzlichen Rücklagen noch 1,3 Millionen entnommen werden. Der Gesamtauftragsbestand beläuft sich heute auf 400 Millionen, davon entfallen 200 Millionen auf Schiffsneubauten. Die Schiffsbauabteilung ist bis Ende 1967 ausgebucht. Ein immer größeres Gewicht wird der sogenannte Tank- und Behälterbau gewinnen, die Umschreibung eines Rüstungsauftrages. Am Rande sei erwähnt, daß die Werft noch 500 Arbeitskräfte einstellen könnte, wenn sie der Arbeitsmarkt in Norddeutschland hergeben würde.

Diese Daten zeigen eindeutig, daß das Unternehmen für eine etwaige Fusion der Hamburger Werften Howaldtswerke Hamburg AG, H. C. Stülcken Sohn und Blohm & Voss eine vorteilhafte Ausgangsstellung gewonnen hat. „Die Aktionäre unserer Gesellschaft sind zu einem Zusammenschluß bereit, falls ein technisch und wirtschaftlich vernünftiges Konzept vorgelegt werden kann“, meinte Vorstandsmitglied Ernst-Christian Freiherr v. Werthern und Blohm-Schwiegersohn auf einer Pressekonferenz. Von der wirtschaftlichen und finanziellen Seite her scheint bei Blohm & Voss für einen solchen Zusammenschluß jedoch keine zwingende Notwendigkeit zu bestehen, wenngleich ein Zusammengehen mit den beiden benachbarten Werften zu einer Großwerft sicherlich viele Vorteile bieten würde. Nach gewissen Veränderungen würde sich ein Management zusammenfinden, das in technischer und kaufmännischer Hinsicht für die Zukunft viel erwarten läßt. K. W.