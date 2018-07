Von Rino Sanders

Die einen schreiben auf die Blätter, die die anderen vor den Mund nehmen. So entsteht litterature engagée. Die Beziehungen der Geschlechter werden immer eines ihrer Themen sein, denn was an ihnen sich wandelt in der Zeit, ist bezeichnend für die Gesellschaft, die jeweils durch Beschreiben verändert werden soll.

Christiane Rochefort hat sich zu einer Spezialistin in „Verhaltensanalysen“ der bürgerlichen Nachkriegsgesellschaft jenes Generals entwickelt, und sie ist dabei witziger als Simone de Beauvoir und solider als Françoise Sagan. Ihre Freizügigkeit ist berüchtigt; die italienische Ausgabe ihres Romans „Le repos du guerrier“ („Das Ruhekissen“) etwa erschien mit dem Hinweis: „Berühmt dafür, daß er Madame de Gaulle erröten ließ.“

Nun, der neueste Roman dieser femme revoltee –

Christiane Rochefort: „Mein Mann hat immer Recht“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 225 S., 16,80 DM

sollte eher die Herren der bürgerlichen Schöpfung, speziell französischer Spielart, erröten lassen.

Es lieben sich zwei (etwas plötzlich), sie heiraten (etwas rasch), das Zusammenleben mißrät, man geht – halt: Sie geht. Das ist so ungewöhnlich gewiß nicht; aber die Ehe scheitert, weil sie eine Mesalliance ist, eine Mesalliance neuerer Art. Die Autorin, die wiederum mit bekennendem „Ich“ allegro con spirito daherkommt, scheint durch die Erfolge ihrer Bücher an unbekümmertem Witz noch gewonnen zu haben.