In der letzten Ausgabe der ZEIT hat Diether Stolze seine Auffassung zur Finanzpolitik dargelegt. Dabei hat er es sich wirklich zu einfach gemacht, indem er dem Bundesminister der Finanzen die globale Kürzung aller Subventionen um 10 Prozent und darüber hinaus eine gezielte Kürzung von Subventionen um zwei Milliarden vorgeschlagen hat. Das klingt gut und ist populär, aber hilft nicht weiter.

Zu den Subventionen muß man beispielsweise auch die im Steuerrecht enthaltenen Begünstigungen rechnen. Eine generelle Kürzung solcher Steuerbegünstigungen ist schon rein technisch unmöglich. Außerdem würde die Beseitigung oder Einschränkung dieser Begünstigungen nicht zu Ausgabekürzungen führen, sondern zu Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen würden nach allen Erfahrungen zu einem noch stärkeren Wachstum der öffentlichen Ausgaben führen, was Stolze mit seinen Vorschlägen gerade verhindern will.

Es bleiben also die auf der Ausgabeseite offen ausgewiesenen Subventionen, die im nächsten Jahr beim Bund einen Betrag von rund 16 Milliarden Mark ausmachen dürften. Hier muß sorgfältig nach dem Verwendungszweck unterschieden werden. Etwa neun Milliarden Mark können keinem bestimmten Wirtschaftsbereich zugeordnet werden. Den Hauptposten bilden dabei mit rund acht Milliarden die Zuschüsse an die Sozialversicherung. Ob es nicht richtiger sein würde, die Altersrenten der Arbeitnehmer weniger über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt und dafür stärker über erhöhte Beiträge zu finanzieren, ist sicher der Prüfung und einer Diskussion wert. Man muß aber zugeben, daß eine derartige Umstrukturierung der Finanzierung der Alterslast schwerste Probleme aufwirft und unter keinen Umständen aus dem Handgelenk durch Globalkürzungen nach den Vorschlägen von Stolze vorgenommen werden kann.

Es bleiben mithin rund sieben Milliarden Mark an Ausgabesubventionen, die bestimmten Wirtschaftsbereichen zugeordnet werden können. Es ist keineswegs so, daß diese Subventionen unverändert bleiben oder bleiben sollen. Das Einschränkungsprogramm der Bundesregierung, mit dem im ganzen Ausgaben in Höhe von 7,2 Milliarden Mark verschoben oder gestrichen werden, sieht auch Kürzungen von Subventionen im Gesamtbetrage von über einer Milliarde Mark vor. Mit dem Subventionsabbau ist also ein Anfang gemacht. Wenn nach den Vorschlägen von Stolze durch Subventionsabbau rund vier Milliarden Mark gewonnen werden sollen, müßte man alle diese Subventionen praktisch fast vollständig streichen. Ich halte diesen Weg ohne schwerste Erschütterungen für nicht gangbar. Viele Subventionen sind unverzichtbar. Ihr Fortfall würde schwere Störungen in unserer Wirtschaft hervorrufen. Manche Wirtschaftsbereiche, bei denen eine Umstrukturierung auf Grund verschiedenster Ursachen erforderlich ist, bedürfen der staatlichen Hilfe, auch im Interesse der Gesamtwirtschaft.

Ich habe in den drei Jahren meiner Tätigkeit als Bundesminister der Finanzen viele Tabus angefaßt und einschneidende Veränderungen durchgesetzt. Gern will ich zugeben, daß das hauptsächlich deshalb möglich gewesen ist, weil eine veränderte finanzpolitische Lage die Voraussetzung dafür geboten hat. Vorschläge, wie sie Diether Stolze gemacht hat, sind leider geeignet, den Willen der Bundesregierung und des Bundesministers der Finanzen in Zweifel zu ziehen, sich echt für Stabilität und sparsames Wirtschaften einzusetzen. Denn: man kürze die Subventionen um 10 Prozent global – und alles ist in Ordnung. Wenn der Bundesminister der Finanzen dieses einfache „Rezept Stolze“ nicht annimmt, kann er doch den ehrlichen Willen nicht haben. Oder doch? In den Fragen, die unser Schicksal bestimmen, sind solche „schrecklichen Vereinfachungen“ lebensgefährlich und sollten dem anspruchsvollen ZEIT-Leser nicht angeboten werden.

Schreckliche Vereinfachung? Minister Dahlgrün meint, eine Kürzung der Subventionen würde „schwerste Probleme“ aufwerfen. Nur die Probleme bei einer Fortsetzung der inflationär wirkenden Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand werden gewiß noch größer sein. Zum Detail: Warum nicht auch bei den Steuervergünstigungen (indirekten Subventionen) kürzen? Mehr einnehmen darf der Staat ruhig, nur nicht mehr ausgeben. Bei den neun Milliarden Mark „verschiedener Subventionen“ muß gestrichen werden, „Prüfung und Diskussion“ reichen nicht aus, wenn Geld fehlt. Und in den 7,2 Milliarden Mark gezielter Subventionen wären sogar mehr als 10 Prozent „Luft“. Es bleibt dabei, sechs Milliarden Mark Kürzungen sind schmerzlich – aber sie würden die Staatsfinanzen in Ordnung bringen. D. St.