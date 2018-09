Parlament, Publizität und Politik

Noch vor kurzem glaubten viele Bundesbürger, daß Ludwig Erhard am Ende doch kein so schlechter Kanzler, daß an ein Comeback des verfemten Franz Josef Strauß nicht zu denken, daß das Parlament eingeschlafen, die Opposition paralysiert und Schiller ein deutscher Dichter sei. Von hundert Einwohnern des Bundesgebietes hatten nur 54 Kenntnis davon, daß der Bundestag die Vertretung des Volkes ist.

Heute weiß das Volk – und gewiß in einer größeren Mehrheit –, daß seine Vertreter den Kanzler nur deswegen nicht noch ärger zerzausten, weil sie ihm Mitleid entgegenbrachten. Heute weiß es auch, daß Franz Josef Strauß kraftstrotzend und wortgewaltig in die deutsche Politik zurückgekehrt, das Parlament aufgewacht, die Opposition kampfeslustig und Schiller einer jener Männer ist, die das künftige politische Leben in Bonn bestimmen werden.

All dies haben mit ihrem parlamentarischen Schwung vier Debattentage getan, vier Tage, in denen der fünfte Deutsche Bundestag lebendige Politik präsentierte und – über das Fernsehen – den Bürgern in die Wohnstuben lieferte. Wie der „Spiegel“ zu berichten weiß, waren diese politischen Lehrsendungen beim Publikum ebenso beliebt wie die ersehnten TV-Auftritte des rheinischen Theaterspaßmachers Millowitsch. Dies ist, ohne Spott, ein verblüffendes Resultat.

Im vergangenen Jahr hat Bundestagspräsident Gerstenmaier einmal gesagt: „Ob das Parlament für den Zuschauer oder auch Zuhörer attraktiv erscheint oder nicht, ist verhältnismäßig gleichgültig im Blick auf seine Wirkung und auf seine Macht.“ Schon damals konnte man an der Richtigkeit dieser Präsidenten-These zweifeln, und es ließ sich fragen, ob denn eine Versammlung von Volksvertretern, die in ihrer Arbeit für das Volk nicht mehr attraktiv, also einfach langweilig ist, auf die Dauer damit rechnen darf, als politisches Zentrum der Nation angesehen zu werden.

Was sich vorige Woche im Bundestag und zugleich auf Millionen von deutschen Bildschirmen ereignet hat, ließ deutlich werden, daß eine solche Mißachtung der Publizität ganz und gar nicht am Platze und daß es für die Wirkung des Parlaments durchaus wichtig ist, wie intensiv und wie weit in die Breite es wirkt. Der abwertende Einwurf, daß ein Parlaments-Spektakulum zum Millowitsch-Ersatz werden und jeder Abgeordnete versucht sein könnte, mit diesem volkstümlichen Schauspieler zu konkurrieren, ist in Deutschland absurd. Denn daß Abgeordnete, so lautet der gängige Vorwurf, „zum Fenster hinaus“ reden, scheint angesichts eines Parlaments, das dazu neigt, in Tüfteleien und Expertenseligkeit zu schwelgen, kaum als gravierendes Argument.

Dialog wieder Trumpf