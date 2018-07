Papa in der Kneipe, Mama bei der Arbeit, das Schlüsselkind mit den traurig-anklagenden Augen und der verständige Opa, ein Bastler oder Zeitungsausträger: Das Fernsehen hat seine feste Typologie, Klischees kehren wieder, die Autoren brauchen nur noch das vorgegebene Schema durch ein paar Arabesken zu variieren. Diesmal war Dieter Waldmann an der Reihe, um seine Etüde über die Wirtschaftswunder-Eltern und den armen verlorenen Jungen abspulen zu lassen.

„Ich sehe nicht ein, warum wir nicht haben sollen, was andere auch haben“ hieß, lapidar und mustergerecht, die elterliche Devise, und Klein-Jürgen blieb dabei auf der Strecke: Einsam säuselte ein Saxophon, als das Kind – dazu noch mit blutendem Knie – die leere Wohnung passierte, die Wunde mit dem Taschentuch verband, seine Stullen hinunterwürgte (das Abendessen wurde derweilen in einem Topf warmgehalten, der, vom Plumeau geschützt, im Ehebett stand) und sich die verbleibende Zeit mit der Lektüre von Groschenheften vertrieb. Anschließend wurde geraucht, eine Badewanne zum Überlaufen gebracht, und, wie’s so geht, in einem „Der Mensch“ betitelten Buch ein weiblicher Körper Schicht um Schicht aufgeklappt..., den Eltern zur Strafe, die die Seele ihres Kindes um den Silberling des Fernsehapparats verschacherten, den Jungen in der Obhut einer grimmigen Nachbarin ließen und sich nicht um seine Streifengänge durch die Straßen, Höfe und Lichtschächte kümmerten. „Geh du zuerst rauf“, sagte der Junge zu seiner Mutter, „und dann rufst du aus dem Fenster nach mir.“

Kurzum, Das Fahrrad war eine Moritat, die von Rührseligkeit troff; eine Geschichte mit Kinderaugen, gefalteten Händchen, herzlosen Erwachsenen („Wie teilt man durch neun, Papa?“ – keine Antwort), mit geplünderten Sparbüchsen und einem gütigen Greis. Verlogen wie das Herz einer Sechzehnjährigen hätte Musil gesagt; kitschig und sentimental wie eine bäuerliche Lesebuchgeschichte oder ein Abschnitt aus Ernst Jüngers Gläsernen Bienen ... und doch der Sendung wert und doch wahrscheinlich wirkungsvoller als die Eltern-Fibel des Zweiten Programms.

Fernsehspiel-Modell 124: Volkswagen-Vater, Pelzmantel-Mutter, verlorenes Kind, freundlicher Alter (Relikt der Handwerksmeister- und der Vagabundenzeit)... warum schließlich nicht, wenn am Ende tausend Leute nachdenklich werden? Es wird so viel geschossen auf dem Fernsehschirm, es werden so viele Schenkel und Busen gezeigt: Weshalb denn also, wenn schon Kitsch, nicht lieber der Kitsch des sozialistischen Realismus als der Gangster- und Herzliebchen-Kitsch?

Komm bald wieder, kleiner Junge mit dem zerschundenen Knie und deinem Gang durch die Kleinbürgerwohnung, bei dem nur ein Saxophon dich begleitet. Es gibt noch viele Variationen, und es könnte sogar sein, daß eines Tages aus dem kleinen Jungen mal ein kleines Mädchen wird. Wie wäre denn das? Momos