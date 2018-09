„Wolf Biermann (Ost) zu Gast bei Wolfgang Neuss (West)“; twen-serie 42, Philips 843 742 PY, 18,– DM

Es ist dies die erste und hüben wie drüben die bisher einzige Platte, auf der der Ostberliner Liedermacher und Liedersingen Wolf Biermann zu hören ist: Grund genug, die hier getroffene Auswahl aus jener denkwürdigen Ost-West-Veranstaltung, jenem satirischen Wettstreit zwischen dem Mann mit der Pauke und dem mit der Drahtharfe, nicht weiter zu bemängeln, sondern froh zu sein darüber, daß endlich überhaupt ein paar Biermann-Lieder auf einer Platte zu haben sind Denn gehört wollen sie werden, nicht nur gelesen; Biermanns Melodien, Biermanns Gitarre, Biermanns Stimme sind keine entbehrlichen Zutaten zu den Texten – erst das Ensemble von allen zeigt ihn ganz auf seiner Höhe und erklärt vollauf den Ruf, den er in Ost und West mittlerweile besitzt. Er verdankt ihn, das zeigt auch diese Platte in aller Deutlichkeit, durchaus nicht allein dem Umstand, daß ihm eine frische Frechheit eigen ist, die ihn auch seinen Genossen im Osten ungeniert die Meinung sagen läßt – daß der Mann Zivilcourage hat, ist nur eine seiner Qualitäten. Was er darüber hinaus wert ist, erweist sich an jenen Liedern, bei denen der Triumph des westdeutschen Hörers („da sagt’s sogar ein Kommunist selber!“) wegfällt und die ihn nicht minder betreffen als irgendeinen Hörer der DDR: bei der „Soldatenmelodie“ („Soldat Soldat im nächsten Krieg / Soldat Soldat gibt es kein Sieg / Soldat Soldat die Welt ist jung / Soldat Soldat so jung wie du / Die Welt hat einen tiefen Sprung / Soldat am Rand stehst du“) oder bei den Buckoweder Balladen, von denen zumindest die eine, großartige, mit der diese Platte schließt, die vom Buckower Kleinstadtsonntag („Gehn wir mal hin? / Ja wir gehn mal hin / Ist hier was los? / Nein es ist nichts los / Herr Ober ein Bier / Leer ist es hier ...“), ebensogut in Buxtehude spielen könnte. Was wir an Wolf Biermann haben? Endlich einen singenden Poeten vom Schlage der Brassens und Dylan. Er horcht und klopft seinen Alltag ab und macht sich seine Verse darauf; er summt seine Meinung nicht, er singt sie laut heraus; er ist, wie Gerhard Zwerenz schrieb, „eine Gefahr für die öffentliche Unordnung“. D. E. Z.