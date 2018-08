Von Hans Thierbach

Als ich vor dem Kriege in China war, fand ich das Schulwesen noch weitgehend von angelsächsischen Vorbildern bestimmt, standen die Amerikaner durch große Stiftungs-Hochschulen und Missionsschulen im Vordergrund. Über 6000 amerikanische und europäische Missionare waren in China in erster Linie in der Jugenderziehung beschäftigt.

Dieses umfassende Wirken der christlichen Unterrichtsarbeit ist inzwischen in einem Ausmaße vernichtet worden oder zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, wie man es sich kaum vorstellen kann. Es gibt heute keine weißen Priester mehr in China. Es gibt keinen einzigen Lehrer, der nicht kommunistische Ideen und die Lehren Maos vertritt.

Dieser geistesgeschichtliche Umbruch, diese Abkehr von westlichen Welt ist vermutlich folgenschwereres alle wirtschaftlichen und politischen Neuorientierungen.

Ohne Zweifel erinnert sich mancher Chinese noch gern an seine Schulzeit in der Mission; es waren ja mehrere hunderttausend, die durch diese christlichen Schulen gegangen sind. Viele von ihnen werden die haßerfüllten offiziellen Urteile über die Missionare als „Handlanger der Imperialisten“ nicht glauben, aber es wäre undenkbar im heutigen China, daß sie sich in der Öffentlichkeit zu einem europäischen oder gar amerikanischen Lehrer oder Missionar bekennten.

Es gibt zwar in allen großen Küstenstädten noch christliche Gottesdienste, aber sie werden von chinesischen Priestern zelebriert, und diese bemühen sich, ihre Lehren auf die Ideen Mao Tse-tungs abzustimmen.

Heute ist China überschwemmt von antiamerikanischen Haßparolen. Auf unzähligen Plakaten sieht man riesige Chinesen, die winzige Amerikaner in die Flucht schlagen, in den Abgrund stürzen oder als häßliche Insekten Vernichten. In den meisten Filmen, ja in jeder Oper werden die Imperialisten an den Pranger gestellt oder lächerlich gemacht. Stets treten die amerikanischen Soldaten als Feiglinge auf, die sich gegen Wehrlose brutal benehmen.