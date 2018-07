Inhalt Seite 1 — Die Verantwortung beim Schreiben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reinhard Lettau

Die Schauspieler überzeugen mich durch ihre Gegenwart immer wieder zu meinem Schrecken, daß das meiste, was ich bisher über sie aufgeschrieben habe, falsch ist. Es ist falsch, weil ich mit gleichbleibender Liebe (erst jetzt, da ich es aufschreibe, wird auch dieses falsch), aber wechselnder Kraft über sie schreibe und diese wechselnde Kraft nicht laut und richtig an die wirklichen Schauspieler schlägt, sondern dumpf sich an dieser Liebe verliert, die mit der Kraft niemals zufrieden sein wird und deshalb dadurch, daß sie sie aufhält, die Schauspieler zu schützen meint.

Jerome D. Salinger, dessen „Fänger im Roggen“ (1951) einer der wichtigsten und erfolgreichsten Romane der neuen amerikanischen Literatur ist, hat es in Deutschland aus unbegreiflichen Gründen bisher nicht leicht gehabt. Außer dem Erstlingsroman sind hier bisher zwei schmale Bande Kurzgeschichten, „Für Esmé“ (1959), „Kurz vor dem Krieg gegen die Eskimos“ (1961) sowie der Roman „Franny und Zooey“ (1963) erschienen. Sein neuestes Buch

Jerome D. Salinger: „Hebt den Dachbalken hoch, Zimmerleute“ und „Seymour wird vorgestellt“ (Originaltitel: „Raise High the Roof Beam“), aus dem Amerikanischen von Annemarie und Heinrich Böll; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 250 S., 16,– DM

wird es noch schwerer haben. Es kommt nach Deutschland zu einem Zeitpunkt, da es unter Eingeweihten als Geheimtip gilt, daß die sogenannte New-Yorker-Schule verblaßt, der New-Yorker-Stil zu glatt, perfekt geworden, die Zeitschrift The New Yorker fast schon gestorben sei. Diese Ansicht, die in Amerika so alt ist wie der New Yorker selber, verbreitet auch eben in der Londoner Zeitschrift Town ein Herr Wolfe. Würde ihr bei uns geglaubt, so wäre eine Literaturschule durchschaut, noch ehe sie angeschaut wurde, und dies zu einem Zeitpunkt, da sich in Deutschland selbst eine realistisch-lakonische Schule zu etablieren sucht, die den Beobachter an jene New-Yorker-Schule erinnert, deren Autoren, wie Salinger, Knowles, Updike oder die Engländerin Elizabeth Taylor, sich hier nicht durchgesetzt haben.

Von den eben Genannten, denen man fast beliebig weitere Namen hinzufügen könnte, unterscheidet sich Salinger dadurch, daß man ihm gegenüber den Verdacht hegt, er sei ein one-bookauthor: ein Schriftsteller, der sozusagen nur ein Buch in sich habe und diesem Buch, auch wenn er weitere schreibe, im Grunde kein neues hinzufüge.

Daß diese Frage gerade bei Salinger öfter gestellt wird, ist besonders interessant. Allerdings möchte man finden, daß es rundum fast nur onebook-authors gibt, auch wenn diese zahlreiche Werke, sogar verschiedener Gattungen, mit schreiend unterschiedlichen Titeln, fleißig vorlegen, so daß bei ihnen weniger auffällt, was bei einem Mann wie Salinger, der sehr wenig schreibt, sofort auffällt: daß nämlich Schriftsteller – dies eine bekannte These – einen einmal gefundenen, ganz eigenen, unverwechselbaren Elan stilistisch oder thematisch immer nur neu zu variieren suchen. Darunter leidet nur, wer Varietät für eine Tugend hält.