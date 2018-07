Federico Fellinis erster Farbfilm „Julia und die Geister“

Von Uwe Nettelbeck

In Giuliettas Boudoir, mit der sorgfältigen Wahl einer Perücke, zwischen erlesenen Möbeln und Accessoires, mit sanften Farben, mit einer Maskerade und vor einem Spiegel beginnt Federico Fellinis Film „Julia und die Geister“ (Giulietta degli spiriti): Giulietta erwartet Giorgio, ihren Mann, den sie liebt, der ihr untreu geworden ist, der den Hochzeitstag vergessen hat. In wenigen Augenblicken ist der Rahmen gesteckt – Fellinis bisher merkwürdigster Film beginnt wie ein Ehedrama von Strindberg in einer Dekoration von Beardsley mit einem Tableau von Fellini: Die Figuren aus den Träumen Guido Anselmis, des Regisseurs in „8 1/2“, setzen sich in Giuliettas zierlichem Haus zu Tisch, der Reigen Fellinischer Introspektionen hebt aufs neue an.

Es ist eine wunderliche Gesellschaft, die sich bei Giulietta einfindet – mit Hüten und Schleiern phantastisch herausgeputzte Damen, kleine Schoßhunde aus den Rüschen schüttelnd, und gepuderte Herren, die aufgeregt zwitschern, ein behäbiger Anwalt, eine Nymphomanin im Klimakterium und ein braungebrannter Jüngling, man läßt sich nieder und löscht die Lichter, eine spiritistische Sitzung wird inszeniert.

Giulietta sieht Geister – Fellinis Geister: geschmückte Zirkuspferde, violette Nonnen, grell geschminkte Haremsdamen, muskulöse Knechte, prächtig gekleidete Prälaten und mythische Barbaren. Giulietta erinnert sich an ihre Kindheit – an eine wundervolle Zirkusvorstellung, an ihren heiteren Großvater, der mit der schönen Kunstreiterin davonflog in seiner zerbrechlichen Flugmaschine, an Szenen in der Klosterschule, an das kleine Mädchen Giulietta auf dem Märtyrerrost in einem Kinderstück. Giulietta wohnt in einer Dekoration und träumt sich hinaus in Dekorationen – das zierliche Haus steht in einem künstlichen Garten mit zierlichen Bäumchen, das Meer ist nahe, über dessen Wasser das seltsame Schiff heranschwimmt, und jene Wiese, von der der Großvater hinwegfliegt, der Wald umgibt es, in dem auch Susy, die erfinderische Aphrodite, ihren kissenreichen Palast hat.

Erzählt wird von Giuliettas Ehe, die zerbricht, von Giuliettas Versuchen, sich zurechtzufinden im Labyrinth der Bilder und Träume – das ist die unbeholfene, die rührende, die biedere Seite des Films: Giulietta hört auf den Rat der Schwester, Giulietta läßt ihrem Mann von Privatdetektiven nachstellen, die sich sofort daranmachen, indiskrete Schmalfilme zu verfertigen, Giulietta erlebt in Susys Palast eine Anfechtung und widersteht ihr, Giulietta stattet der Nebenbuhlerin einen Besuch ab, Giulietta wird von ihrem Mann verlassen.

Das schleppt sich hin – Giulietta lächelt verzagt, Giulietta weint, der behäbige Anwalt bietet seine Hand, ein Mann aus Cordoba kommt zu Besuch, das Haus und der Garten leeren sich, die Dienstmädchen tuscheln. Giulietta ist allein, sie ist nicht mehr jung, man hat ihr mitgespielt. Es ist eine kleine und unbedeutende Geschichte, die Fellini erzählt.