Der gute alte Brehm, oft kopiert, nie erreicht, hat neuerdings einen Außenseiter zum Konkurrenten bekommen: den unermüdlichen Verseschmied James Krüss, der sich mit einer seiner diesjährigen Novitäten auch noch als ein beachtlicher, wenngleich etwas eigenwilliger Zoologe ausweist. Was jener mit aller gebotenen wissenschaftlichen Gründlichkeit unternommen hat – allen alles über alle Tiere zu sagen –, erledigt dieser in 99 gereimten Lektionen sozusagen aus dem Leierkasten, wobei er nicht ansteht, den gesammelten Tieren des alten Brehm einige weitere Exemplare hinzuzufügen, als da sind Einhörner, Drachen, Tritonen, Phoenixe oder Seefohlen, alles Animalia, die von der herkömmlichen Tierkunde bis dato in sträflicher Weise ignoriert worden sind –

„James Tierleben“, eine kleine Soziologie von James Krüss, mit reichem Bildschmuck versehen von Erika Meier-Albert; Annette Betz Verlag, München; 176 S., 14,– DM.

„Kleiner Fabelgarten“, „Schöne-Unsinns-Zoologie“, „Hundekunde“ – das sind nur drei von den insgesamt zehn Kapiteln des charmant illustrierten Buches, das in buntem Wechsel von Thema und Versmaß die erstaunlichsten zoologischen Kenntnisse vermittelt, sei es nun über schnäpsetrinkende Möpse, reiselustige Mücken, im Brautstand befindliche Auerhähne oder ehestiftende Papageien von den Kanarischen Inseln. Immer elegant, immer vortrefflich gereimt und stets darauf bedacht, dem verehrlichen Publikum eine wenn auch noch so versteckte (oder noch so dick aufgetragene) moralische Nutzanwendung zu präsentieren, sind Krüssens kurzweilige Tiergedichte ganz dazu angetan, dem kleinen wie dem großen Leser ein ungetrübtes Vergnügen zu bereiten. Da ist die sehr schöne, sehr unmißverständlich „ostafrikanische“ Fabel vom ungebetenen Strauß im Haus; da ist die Ballade vom blaublütigen Windhund Flick von Fleckenstein mit den hundert Ahnen, der da an seiner Ehre starb, weil er es nicht verwinden konnte, daß ihn die Möpsin Frieda eines Tages wie ihresgleichen geduzt hat; da sind ferner das a-, das u- und das ohne-e-Gedicht vom Barsch-Begräbnis, vom Uhu und den Unken, von Lamm und Kalb. Kabinettstück an Kabinettstück, Zeugnisse einer übersprudelnden Phantasie, Dokumente nicht zuletzt einer virtuosen Kunstfertigkeit im Gebrauch der Sprache, die aller Bewunderung wert ist. Was für eine ergötzliche „Tierkunde“! Was für eine erschröckliche Konkurrenz für den alten Brehm!

d.r.