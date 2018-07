Die Atlas-Werke AG, Bremen, wird künftig nicht mehr auf den Kurszetteln der deutschen Wertpapierbörsen zu finden sein. Sie, deren Aktienmehrheit bei der Firma Fried. Krupp in Essen liegt, wurde nach einem Beschluß einer außerordentlichen Hauptversammlung in eine GmbH umgewandelt. Während der Krupp-Konzern gerade dabei ist, seinen Montanbesitz in eine echte AG mit Publikumsaktionären umzugestalten, wird hier die genau gegenteilige Tendenz verwirklicht: der Abschied von der zur Publizität verpflichteten AG und von den freien Aktionären! In beiden Fällen bemüht sich indessen das Haus Krupp, etwaigen Vorwürfen zu begegnen. Auch als GmbH sollen sich – so wird versichert – die Atlas-Werke zur Publizität verpflichtet fühlen. Und die freien Aktionäre, die nicht aussteigen wollen, können für ihre Aktien auch Gesellschafteranteile erwerben. Für die anderen entspricht das Abfindungsangebot von 360 Prozent nach Angaben aus dem Hause Krupp genau dem Preis, den auch der Essener Großaktionär vor Jahresfrist aufgewendet hat.

Mit der Umwandlung der AG in die Atlas-Werke GmbH ist ein weiterer Schritt verbunden. Die bisher als selbständige Tochtergesellschaft der Atlas-AG geführte MAK Kiel wird fusioniert und künftig nur noch eine Betriebsabteilung der neuen GmbH sein. Darüber hinaus soll auch die Spinnbau GmbH, Bremen-Farge, in das Unternehmen einbezogen werden. Gerade diese Maßnahmen lassen die Gründe erkennbar werden, warum das gesellschaftsrechtliche Kleid des Unternehmens umgeschneidert wird. So heißt es dazu in der Essener Zentrale, daß die GmbH-Form im gesamten Verarbeitungsbereich der Krupp-Familie am ehesten dem Konzept der Konzernführung entspricht. Eine einheitlichere und vor allem straffere Steuerung von der Konzernspitze aus steht bei Krupp seit Jahren auf dem Programm. Daß dafür nun auch bei der Atlas-Tochter die Voraussetzungen geschaffen werden, dürfte jedenfalls als Indiz für eine beabsichtigte volle Integrierung in den Krupp-Konzern zu werten sein. Die drei zusammengefaßten Unternehmen Atlas, MAK und Spinnbau Bremen werden für Krupp einen neuen Verarbeitungsschwerpunkt im norddeutschen Raum bilden. Bezeichnenderweise wird dabei auch noch eine gewisse Flurbereinigung im Produktionsprogramm der neuen GmbH durchgeführt. Die Atlas-GmbH soll sich ausschließlich im Maschinenbau betätigen. Der Elektronikbereich – auf den etwa ein knappes Fünftel der Umsätze der bisherigen AG entfiel – wird ausgegliedert, weil „er nicht hineinpaßt“, und künftig als eigene Krupp-Tochter erblühen. Im letzten Geschäftsjahr erreichte die Atlas-Gruppe einen Umsatz von 244 Millionen Mark. Nmn.