Nach seinen mehr als vierhundert sonstigen Schriften kräht heute kein Hahn mehr; aber mit seinen Märchenbuch", erfreut er sich eines Platzes in nächster Nähe der Brüder Grimm und Hans Christian Andersens: der weiland Apotheker zu Arnstadt in Thüringen und nachmals herzoglich meiningensche Hofrat und Bibliothecarius Ludwig Bechstein, dessen umfangreiches Märchenwerk jetzt erstmals in einer sorgfältig edierten Gesamtausgabe vorliegt — Ludwig Bechstein: "Sämtliche Märchen", herausgegeben von Walter Scherf; Winkler Verlag, München; 872 S, 25 80 DM.

Der nobel ausgestattete Band, eine der diesjährigen Neuerscheinungen in Winklers bewährter Dünndruckbibliothek der Weltliteratur, enthält sämtliche Märchen Bechsteins nach der Ausgabe letzter Hand unter Berücksichtigung der Erstdrucke sowie ausführliche Anmerkungen über die Quellen und Motive, die etwaigen Parallelen und die Besonderheiten der einzelnen Märchen in der Bechsteinschen Fassung nebst einem knappen Nachwort von Walter Scherf, der die Ausgabe mit großem Fleiß und der Akribie des erklärten Liebhabers auf das trefflichste besorgt hat. Findet der Märchenforscher hier endlich "den ganzen Beshstein" mit! aller Zuverlässigkeit zwischen zwei Buchdeckeln vereinigt vor, was ihn mancher langwierigen Umherstöberei in den Bibliotheken entheben wird, so kommt bei dieser Sammlung mit den prächtigen Richter Illustrationen auch derjenige auf seine Rechnung, der zum bloßen Vergnügen danach greift. Als recht freie, recht sorglose Bearbeitungen überliefert vorgefundenen Stoffe halten die weitaus meisten Märchen des späten Romantikers Bechstein eine eigentümliche Mitte zwischen dem Volks- und dem Kunstmärchen. Bald treuherzig bieder, bald mit ironischem Augenzwinkern erzählt, gewin