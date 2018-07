Wann er geboren ist? Die Anworten sind vage und hilflos wie immer bei derlei Erscheinungen, etwa so: seit man mit Tinte (oder verwandten Flüssigkeiten) schreibt, gibt es ihn. Genauer: es gab ihn; denn der natürliche, ärgerliche, verdammte Klecks ist tot. Mit der Zufälligkeit, wie er einst aufs Papier fiel, nimmt man plötzlich Notiz davon – ach ja, man kleckst nicht mehr, man kann gar nicht mehr klecksen. Die Erfinder fortschrittlicher Federhalter haben ihn mit Patronen zur Strecke gebracht, jenen kleinen, mit Tinte gefüllten Plastic-Hülsen, die Schüler heutzutage in ihre Füllhalter zu schieben pflegen. Wer dennoch meint, auf den Klecks nicht verzichten zu können, muß ihn seither künstlich erzeugen – zum Beispiel Maler, die ihn als Gegenstand der bildenden Kunst verarbeiten, oder Tiefenpsychologen, die ihn als Fensterchen zur Seele benutzen.

Wie war das doch damals?

„Du bist ein Ferkel“, sagte mein Lehrer, Herr Gehrken, zu mir. Er brauchte gar nicht hin zu zeigen. Die Kleckse waren groß und deutlich. Etwa alle drei Zeilen einer. Und das Heft war gerade neu angefangen.

Das war in der Mitte der zwanziger Jahre in der Volksschule von Dockenhuden. Damals hing noch in einer Klasse die Geige an der Wand, und in der Ecke stand ein Spucknapf (für den Lehrer). Nach vierzig Jahren die Entstehung eines Kleckses zu beschreiben, ist nicht einfach.

Die Tintenfässer – genauer gesagt: die Öffnungen im Pult, in denen das Tintenfaß stand – hatten Schiebedeckel. Es war üblich, Kreidestummel hineinzutun. Dann schäumte es. Herauskriegen konnte man ihn, indem man mit der Stahlfeder (von Brause) hineinstach und den Stummel hob. Dabei gab es Kleckse auf der Bank, manchmal auf der blau-weiß gestreiften Matrosenbluse des Vordermannes und natürlich auf dem Heft. Klecksursache Nr. 1.

Als ich einmal nachsitzen mußte, sah ich, wie der Schuldiener Tinte nachgoß. Er benutzte dafür eine emaillierte Kaffeekanne. War das Tintenfaß zu voll geworden, konnte sich nach dem Eintauchen eine Tintenbombe von der Feder lösen, meistens gerade über dem Heft. Klecksursache Nr. 2.

Sehr tückisch waren die ganz feinen staubartigen Kleckse. Sie glichen den Negativen von sehr weit entfernten Sternenhaufen und entstanden, wenn man die Feder zu stark auf das Papier drückte. Der eine Teil der Stahlspitze blieb stecken, der andere wurde abgespreizt, federte zurück – und schon war’s passiert. Klecksursache Nr. 3.