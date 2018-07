Inhalt Seite 1 — Opfer falscher Traditionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Jungblut

Es ist wie ein schöner Traum: Die Forschungsstelle beim Bundesamt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenfürsorge in Nürnberg legt eine ausführliche Dokumentation zur Berufsausbildung und Berufsberatung in Deutschland vor: Lernen für 1985. Hierin wird die voraussichtliche Entwicklung des Arbeitsmarktes in den nächsten zwanzig Jahren geschildert. Ziel der Untersuchung ist es, den Bedarf an Arbeitskräften und die starken beruflichen Veränderungen, vorauszuschätzen, die durch die Automation und die sich ändernde Produktionsstruktur in allen Arbeitsbereichen mit Sicherheit eintreten werden. Mit besonderer Sorgfalt wird untersucht, welche Zukunftsaussichten die einzelnen Berufe bieten, welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie erfordern und welche Konsequenzen für die Berufsausbildung hieraus zu ziehen sind.

Zu diesem Bericht wird das Bundesarbeitsministerium in einigen Tagen Stellung nehmen. Es wird darlegen, welche Maßnahmen von Seiten des Bundes und der Länder vorgesehen sind, um den jungen Menschen, die in den nächsten Jahren die Schule verlassen, eine solche Berufsausbildung zu geben, daß sie auch den Anforderungen gewachsen sind, die die Arbeitswelt des Jahres 1985 an sie stellen wird.

„Ich erinnere nur an unser Berufsausbildungssystem, das als mustergültig bezeichnet werden kann.“ Diesen Worten von Bundeskanzler Erhard könnte man sicherlich zustimmen, wenn – ja, wenn das oben Gesagte nicht bloß ein Wunschbild wäre.

Die Wahrheit ist leider, daß es die genannte Forschungsstelle weder in Nürnberg noch sonst irgendwo in der Bundesrepublik gibt. Auch hat sich beim Bundesarbeitsministerium bis heute niemand ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie verhindert werden kann, daß Jugendliche heute für Berufe ausgebildet werden, die ihnen schon in wenigen Jahren keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr bieten oder sogar ganz aussterben, während in anderen Bereichen gutbezahlte Arbeitsplätze aus Mangel an qualifizierten Fachleuten nicht besetzt werden können.

Den gegenwärtigen Stand der Überlegungen im Bundesarbeitsministerium spiegeln am besten die Worte des dort amtierenden obersten Beamten, des Staatssekretärs Claussen wider: „Was heißt denn wirklich die Erziehung und Ausbildung auf das Jahr 2000 ausrichten? Die Perser faßten ihr Bildungsziel zusammen in der Forderung an ihre Jugend: Reiten, Bogenschießen und die Wahrheit sagen, was auch heute abgewandelt und zum Teil wörtlich gelten könnte!“

Nun, während man dort, nach dem Motto keine Experimente, weiterhin der Weisheit letzten Schluß darin sieht, dem Erziehungsideal der alten Perser nachzueifern, bemüht man sich in Frankreich, Schweden, den USA und – nicht zu vergessen – der Sowjetunion seit langem darum, die Ausbildungspolitik auf das Jahr 2000 auszurichten.