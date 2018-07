L. W., Bremen

Ein Gerücht ist widerlegt. Es besagte, niemand in Bremen, außer dem Bürgerschaftspräsident August Hagedorn und seinen Freunden, fühle sich zum eigenwilligen Parlamentsneubau am Markt hingezogen; denn das gegen den Bürgerwillen ertrotzte neue Haus der Bürgerschaft stoße das Volk der freien Hansestadt vor den Kopf.

Vielmehr übte das noch leere, künftige hohe Haus unwiderstehliche Anziehungskraft auf eine Fraktion aus, die in keinem Parlament der Erde vertreten ist: Pennbrüder machten es sich dort wochenlang nachts bequem. Wenn Maler und Installateure Feierabend hatten, zogen sie ein. In dem künftigen Sitzungssaal kampierten sie, in Zeitungen gerollt, gemütlich vor den Heizungskörpern. Die Idylle fand durch eine Polizeirazzia ihr jähes Ende. Vierundzwanzig schlafende Herren und eine Dame wurden aus Wermutträumen in die Wirklichkeit gescheucht.

Da tauchen nun bei Freund und Feind sogleich Assoziationen über Sinn und Zweck des seiner Einweihung im Frühjahr 1966 harrenden Prachtbaus auf: Die Qualität des Hauses als Schlafstätte sei immerhin entdeckt worden.