Inhalt Seite 1 — Seit zehn Jahren undefiniert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Seit die deutschen Universitäten sich dazu entschlossen, im Studentenwohnheim nicht nur ein Mittel zur Linderung studentischer Wohnungsnot zu sehen, sondern auch einen Teil ihres Bildungsauftrages in die Wohnheime zu verlegen, ist der Streit um diesen Anspruch und darüber, wie er zu erfüllen sei, nicht zur Ruhe gekommen.

Die Maßnahmen der Universität, die zu einer zunehmenden Eingliederung der Häuser in den Bereich der Hochschule führen sollten, haben immerhin den Erfolg gehabt, daß eine relativ feste Hierarchie zur Selbstverständlichkeit geworden ist. In den Universitäten sorgen eine Senatskommission und der Beauftragte für Wohnheimfragen dafür, daß Kontakt und Aufsieht nicht abreißen; im Wohnheim bemühen sich die vom Rektor eingesetzten Protektoren, Prokuratoren und Tutoren um den „akademischen Gemeinschaftsgeist“. Durch Richtlinien und Beschlüsse der Westdeutschen Rektorenkonferenz und nicht zuletzt durch die finanzielle Sicherung des Unternehmens, das bis 1962 durch den Bundesjugendplan, seitdem durch die Länderhaushalte getragen wird, hat man die Institution verankert und unumgehbar gemacht.

Der älteste Teil des Ganzen und die unterste Schicht der Hierarchie ist das sogenannte Tutorenprogramm, das seit 1955 die Einführung des im englischen College-Leben verankerten tutorial system in Deutschland versucht. Die vergangenen zehn Jahre haben aber weder ausgereicht, 1965 genau feststehen zu lassen, was ein Tutor ist, noch genügten sie, die von Anfang an, lebhafte Kritik ein wenig abzuschwächen: Im Grunde genommen sind Position und Aufgabe des Wohnheimtutors heute trotz aller Tagungen, Referate und Paragraphen genauso ungesichert und verschwommen wie in den ersten Jahren.

Laut Wörterbuch heißt Tutor „Vormund, Beschützer“; laut den 1957 aufgestellten „Richtlinien für das Tutorenprogramm“ ist ein Tutor ein älterer, fachlich qualifizierter, kontaktfähiger Student, der dazu beitragen soll, „die Heimbewohner zu verantwortungsbewußtem, mitbürgerlichem Verhalten anzuregen, ihre Einsicht in politische Fragen zu fördern und ihre musischen Fähigkeiten zu entfalten“. Mit Recht sehen manche in diesem Satz keine ausreichende Definition und Erläuterung des Bildungsauftrages, den die Universität für ein Wohnheim sieht und der ihr, sooft sie den Anspruch dazu äußert, jedesmal von den zu Bildenden abgesprochen wird. Das Argument auf studentischer Seite ist, daß die Universität ihre Aufgaben im eigenen Hause erledigen solle, das der Universität, daß ohne die ausdrückliche Zuordnung des Wohnheims zur Hochschule die Gefahr der Isolierung der Studenten oder ihrer nichtakademischen Beeinflussung zu groß sei.

Der Kritik ausgesetzt sind nicht nur die Kolleghäuser, in denen wissenschaftliche Programme durchgeführt werden, die für alle Bewohner verbindlich sind – obwohl natürlich der Angriff des VdS vor allem solchen Projekten gilt, die die Universitätsreform auch im Wohnheim stattfinden lassen wollen. Die scharfe Reaktion der Studentenschaft hat in Bochum zum Beispiel verhindert, daß der ursprüngliche Plan, für die Hälfte aller Studienanfänger Kollegienhäuser zu bauen, durchgeführt wurde: Um die Verhandlungen zwischen Universität und Studenten nicht noch mehr zu belasten, hat man stillschweigend die Empfehlungen des Wissenschaftsrates beiseite gelegt.

Mit gleichem, wenn nicht noch größerem Mißtrauen werden von den Studenten aber auch die ungesicherten Verhältnisse im „normalen“ Wohnheim beobachtet, das zunächst nicht mehr sein will als billige und bequeme Unterkunft, aber doch den Ehrgeiz haben soll, nicht als Hotel bezeichnet zu werden.