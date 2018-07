Mit Spannung erwarten die Börsianer die alljährlichen Konjunkturprognosen, die sowohl von den einschlägigen Instituten als auch von privater Seite in den letzten Dezemberwochen veröffentlicht werden. Wird man aus ihnen Hoffnung auf eine bessere Börsentendenz schöpfen können? Die Meinungen darüber sind geteilt. Lediglich über eines herrscht Einstimmigkeit: Mit einer Aufhellung des Börsenhorizonts ist in allernächster Zeit noch nicht zu rechnen. Die Bundestagsdebatte hat keinerlei Anhaltspunkte dafür geliefert, daß der Kapitalmarkt von den Anleihewünschen der öffentlichen Hand so weit entlastet wird, daß sich ein Überhang an Kapitalangebot ergibt. Nur er wird eine Umkehr in der jetzigen Zinstendenz herbeiführen und sie wiederum ist die Voraussetzung dafür, daß dem Markt der festverzinslichen Papiere ein höherer Teil der Sparquote zugeführt wird, als es in den vergangenen Monaten der Fall war.

Es gibt aber auch Leute, die behaupten, daß schon der Verzicht der öffentlichen Hand auf ein Mehr an Kapitalmarktmitteln als im Vorjahr eine langsame Entspannung herbeiführen wird. Nach der klassischen Vorstellung wächst nämlich gegen Schluß eines Konjunktur-Booms die Liquidität, weil ja die Investitionen geringer werden. Diese Tendenz müßte sich – so wird behauptet – in der zweiten Jahreshälfte 1966 bemerkbar machen. Und schwächt sich die Konjunktur ab, kann man dann nicht mit einer Lockerung der Restriktionen rechnen? Aber was geschieht 1966 mit den Gewinnen? Angesichts der steigenden Kosten und im Hinblick auf die geringer gewordenen Möglichkeiten, sie auf die Preise abzuwälzen, besteht die Gefahr, daß sie sich nicht auf dem jetzigen Stand halten lassen werden. Wären sinkende Gewinne und steigende Kurse aber nicht ein Widerspruch?

Einige Analytiker behaupten: Nicht unbedingt. Sie weisen auf die letzten Börsenjahre hin, in denen die Kurse trotz steigender Gewinne zurückgefallen sind. Alle ungünstigen Faktoren des, kommenden Jahres werden in den heutigen Kursen schon voll berücksichtigt, heißt es, so daß eine Entspannung des Kapitalmarktes zwangsläufig eine Korrektur nach oben bringen muß.

Bei der Bankenkundschaft ist diese Argumentation nicht ohne Einfluß geblieben. Kleine und kleinste Kaufaufträge sorgten an der Börse für eine gewisse Stabilität. Es zeigte sich wieder einmal, daß nicht allzuviel dazu gehört, die Kurse nach oben zu drücken, denn auf der gegenwärtigen Basis ist die Verkaufsbereitschaft äußerst gering. Auch bei den Banken, die eigentlich Interesse daran haben sollten, sich zur Erfüllung der an sie herangetragenen Kreditwünsche zusätzliche Liquidität zu beschaffen. Aber die Effektenabteilungen der Institute ringen förmlich mit den Kreditsachbearbeitern, weil sie der Meinung sind, daß sich im kommenden Jahr mit den Aktienbeständen ungleich höhere Gewinne erzielen lassen als durch kurz- oder mittelfristige Ausleihungen.

Wenngleich auch an der Börse die Worte „wäre“ und „hätte“ nichts gelten, so läßt sich doch sagen, daß sich die positivere Einstellung von Publikum und Banken zum Aktienmarkt schon in den Kursen niedergeschlagen hätte, wenn nicht die Verkäufe deutscher Aktien aus amerikanischem Besitz gewesen wären. Die amerikanischen Investment-Fonds sehen nach wie vor die besseren Chancen an der eigenen Börse und in der eigenen Industrie, deren Wachstum nicht durch Arbeitskräftemangel behindert wird.

Für die Anleger ergibt sich daraus die Konsequenz, nach Papieren solcher Gesellschaften Ausschau zu halten, bei denen die Rationalisierungs- und Expansionsmöglichkeiten so groß sind, daß sie die ständig steigenden Kosten zu überspielen in der Lage sind. Nach Ansicht der deutschen Analytiker bestehen diese Voraussetzungen im Augenblick nur bei der chemischen, der Elektroindustrie sowie bei den Warenhäusern. Auf diese drei Branchen konzentriert sich deshalb an den deutschen Börsen das Anlageinteresse. K. W.